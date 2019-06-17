DTO yönetimi Karadeniz'e çıkarma yaptı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ve çalışma arkadaşları üyelerle bir araya gelmek için Karadeniz’e çıkarma yaptı. Heyetin ilk durağı Samsun oldu. Samsun üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelindi, genel değerlendirme toplantısı yapıldı.

Karadeniz’e çıkarma yapan İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran ve çalışma arkadaşları, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu’nu makamında ziyaret ettiler. Bir sonraki ziyarette ise, İMEAK DTO Samsun Temsilcilisi İskender Yağız ile bir araya gelindi.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK) Karadeniz'de birleşme, birlik ve istişare toplantısı gerçekleştirdi. Sheraton Grand Samsun Hotel' de gerçekleştirilen programa İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Samsun Deniz Ticaret Odası temslcisiı İskender Yağız, yönetim kurulu üyeleri ve iş adamları katıldı.

TEK VÜCUT OLUNACAK

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, toplantıların devam edeceğini belirterek, "Sizlerle bir araya gelip dertlerinizi dinleme arzusundayız. Çünkü bir tane Türkiye ve bir tane denizcilik var. Farklı sektörleri yakından tanıdıkça görüyorum ki denizcilik ülkemizin gündeminde arkalarda alt sıralarda bizden çok daha önde olan ama aslında büyüklüğüne baktığımızda bizden geride olan sektörler çok daha fazla destek görüyorlar. İşte bunu kırmak içinde biz tek vücut olarak Ankara'nın karşısına çıkmamız gerekiyor. Çünkü birlikte dirlik ve bereket var bunu bu şekilde düşünüyorum" dedi

YOLCU EDECEĞİZ

Samsun Deniz Ticaret Odası temsilcisi İskender Yağız ise, "Karadeniz'de birleşme, birliktelik ve istişare toplantısı, bu senenin başlangıç toplantısı. 'Denizci millet, denizci ülke' sloganıyla başkanlarımız Karadeniz'de Samsun'da yola çıktı. Biz de yolcu edeceğiz. Bu seminerler, istişare anlamında bir toplantı süreci olarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Deniz Ticaret Odası başkanı ve DTO üyelerinin Samsun’dan sonraki adresi Ordu ve Giresun oldu. Tamer Kıran ve çalışma arkadaşları üyelerle buluşmak üzere gittiği Karadeniz Bölgesi’nde Ordu ve Giresun üyeleriyle bir araya geldi. Yapılan genel değerlendirme toplantısına Ünye ve Fatsa üyeleri de katıldı.

Karadeniz Bölgesi’ne bir takım temaslarda bulunmak üzere giden İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran ve çalışma arkadaşları, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’i makamında ziyaret etti. Ardından da Giresun Görele Liman Başkanı Erhan Zeynel ile bir araya gelen Başkanı Tamar Kıran ve beraberindeki heyet ziyaretlerinin ilk gününü tamamlamış oldu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve DTO yönetimi Karadeniz Bölgesi’nde ziyaretlerine devam ediyor. Karadeniz çıkarmasının ikinci günü Tamer Kıran ve beraberindeki heyet, Trabzon ve Rize üyeleri ile bir araya gelip genel değerlendirme toplantısı yaptı.

Yönetime geldikleri günden bu yana şube ziyaretlerini ve üyelere dokunmayı oldukça önemseyen İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ve çalışma arkadaşları, bu kapsamda gittiği Karadeniz Bölgesi’nde bir takım temaslarda da bulundu.

Vira Haber