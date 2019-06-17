Caretta Caretta kumsalı tarla gibi sürüldü

Nesli tehlike altındaki caretta carettaların Akdeniz’deki en büyük yuvalama alanı olan Belek Turizm Merkezi’nin Boğazkent kısmında, yaklaşık 1000 metrelik sahil, iş makineleri ve traktörler ile tarla gibi sürülerek, düzleştirildi. Kum tepeleri yok edilen kumsalda caretta carettalara ait 50 yuva, sürme ve düzenleme işlemi sonrası kayboldu.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, sahildeki bu işlemin Serik Belediyesi tarafından yapıldığını söylerken, Belediye Başkanı Enver Aputkan, kendisinin bu yönde talimatı olmadığını, kimin yaptığının belirlenmesi için talimat verdiğini söyledi.

Geçen yıllarda da benzer sorun yaşadıklarını, Serik Belediyesi dahil ilgili kurum ve kuruluşları uyardıklarını anlatan Dr. Canpolat, “Ama bu yıl geldik, değişen hiçbir şey yok. Niçin yapılır; onu anlamış değilim. Burası tarla değil. Niye düzeltirsiniz? ‘Kumsal pis, temizlemek istiyoruz’ demekse bunun zamanı var. Bir genelge var, kaplumbağaların yaşam alanlarının korunması genelgesi. Genelgede, ‘Bu alanlarda kumsal temizleme çalışmaları kaplumbağaların yuvalama sezonundan önce yapılmalıdır’ diyor. Yani 15 Mayıs’tan önce yapılabilir, şu anda 15 Haziran’dayız. Kaplumbağalar buraya yuva yapıyor” dedi.

‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ olan alanda yapılacak her türlü faaliyet için bakanlık izni gerektiğini de belirten Dr. Ali Fuat Canpolat, geçen yıl kumsalda yapılan, belediyeye ait 2 futbol sahasının da yasadışı olduğunu ifade etti.

Vira Haber