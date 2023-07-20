KTÜ DUİM Mezunları Derneği Ankara'da

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Mezunları Derneği Yönetim Kurulu ve Üyeleri olarak "Mavi vatanda egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı korumak, Vatan bayrağımızı uluslararası sularda layıkıyla dalgalandırmak adına bütün gücümüzü bu amaca hizmet etmek için kullanacağımıza ve Yüce Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu vatanı korumaya devam edeceğimize" ATA'mız huzurunda söz verdiler.

KTÜ DUİM Mezunları Derneği Yönetim Kurulu, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Sn. Ünal BAYLAN'a, 12 Temmuz Çarşamba günü nezaket ziyaretinde bulunarak, Türk Denizciliğinin dünü, bugünü ve geleceği ile ilgili görüşmelerde bulundu. Yönetim Kurulu, Sn. Denizcilik Genel Müdürüne başarılarından dolayı tebriklerini iletirken ziyaret sonunda Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç Körüklü, Sn. Ünal Baylan'a anı plaketi takdim etti.

Aynı gün KTÜ DUİM Mezunları Derneği Yönetim Kurulu, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Sn. Salih Tan'a, nezaket ziyaretinde bulundu. Denizin ve kıyı şeridinin korunması, tersaneler ve liman işletmeleri ile ilgili görüşlerini belirten Sn. Salih Tan'a Yönetim Kurulu, başarılarından dolayı tebriklerini iletirken ziyaret sonunda Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç Körüklü, kendisine anı plaketi takdim etti.

Ayrıca Yönetim Kurulu, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mustafa Çankaya'ya da, nezaket ziyaretinde bulundu. Denizcilik sektöründeki gelişmeler ile ilgili görüşlerini belirten Sn. Mustafa Çankaya'ya Yönetim Kurulu başarılarından dolayı tebriklerini iletti.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Reha T. Serindağ ve Yönetim Kurulu Üyesi Umut Kalyoncuoğlu da bu ziyarete eşlik ettiler. Göstermiş oldukları misafirperverlikten ötürü Denizcilik Genel Müdürü Sn. Ünal Baylan'a, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Sn. Salih Tan'a , Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mustafa Çankaya'ya ve Genel Müdürlük çalışanlarına teşekkürlerini sundular.

Vira Haber