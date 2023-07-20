Meleksu Feribotu İstanbul - Avşa Seferlerine Başladı

İstanbul ve Avşa Adası arasında günlük seferler yapacak olan Meleksu feribotu, 10 Eylül’e kadar hizmet vermek üzere seferlerine başladı. 176 araç ve 700 yaya yolcu kapasitesi ile Meleksu, her gün düzenlenecek olan bir gidiş, bir dönüş seferleri ile vatandaşlarımıza hizmet verecek.

Bu keyifli yolculuk fırsatı için biletler, ido.com.tr üzerinden satışa sunuldu. İstanbul - Avşa Adası arasındaki bu konforlu ve hızlı yolculuğu kaçırmak istemeyen vatandaşlar seferlere yoğun ilgi gösterdi.

Yenikapı’dan Avşa Adası’na hareketle haftanın her günü gerçekleştirilecek seferler 10 Eylül'e kadar devam edecek.

Otomobil için 898 TL, yaya yolcu için 498 TL olarak belirlenen fiyatlar tek yön seferler için geçerli.

Güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi ve daha fazla bilgi için ido.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Vira Haber