Trakya'da 5 Yılda 594 Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Edirne, Kırklareli ile Tekirdağ'da alınan tedbirlere rağmen, serinlemek için deniz, göl, gölet ve sulama kanallarına giren ya da kaza sonucu su kaynaklarına düşen 70 kişi hayatını kaybetti, 594 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde mavi bayraklı plajlarda 5 yıldır görevlerini sürdüren cankurtaranlar, bugüne kadar tatil sezonunda 60 kişinin boğulmasının önüne geçti.

Vira Haber