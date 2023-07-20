Senegal'de Yükselen Deniz "Afrika'nın Venedik'ini" Yutmak Üzere

Fransız sömürgeciliği döneminde uzun süre başkent olarak kullanılan kent hakkında, renkli tarihi binaları ve içinden geçen kanal nedeniyle "Afrika'nın Venedik'i" benzetmesi yapılıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan Saint-Louis ya da yerel dildeki ismiyle Ndar, bugün kıyılarının bir kısmını kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Vira Haber