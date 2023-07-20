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Senegal'de Yükselen Deniz "Afrika'nın Venedik'ini" Yutmak Üzere

Senegal'de Yükselen Deniz "Afrika'nın Venedik'ini" Yutmak Üzere

Senegal'de iklim değişikliğine bağlı yaşanan kıyı erozyonu, tarihi Saint-Louis kenti kıyılarını günden güne küçültüyor.

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Fransız sömürgeciliği döneminde uzun süre başkent olarak kullanılan kent hakkında, renkli tarihi binaları ve içinden geçen kanal nedeniyle "Afrika'nın Venedik'i" benzetmesi yapılıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan Saint-Louis ya da yerel dildeki ismiyle Ndar, bugün kıyılarının bir kısmını kaybetme riskiyle karşı karşıya.

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Vira Haber

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