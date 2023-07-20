IMO’nun Yeni Genel Sekreteri Panamalı Arsenio Domínguez Oldu

Panama Denizcilik Otoritesi (AMP), mevcut Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Çevre Müdürü Arsenio Domínguez'in Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) yeni Genel Sekreteri seçildiğini duyurmaktan onur duyduğunu açıkladı. Geçen aralık ayında AMP, gemi inşa mühendisi Arsenio Domínguez'in “Birlikte ve daha iyi bir gelecek için inisiyatif alalım” sloganıyla IMO Genel Sekreteri adaylığını duyurmuştu. Arsenio Domínguez, tarihte bu konuma ulaşan ilk Latin Amerikalı ve Panamalı isim oldu.

Domínguez, görev için, Bangladeş'ten Moin Uddin Ahmed, Türkiye'den Suat Hayri Aka, Dominika'dan Cleopatra Doumbia-Henry, Kenya'dan Nancy Karigithu, Finlandiya'dan Minna Kivimäki ve Çinli Zhang Xiaojie ile yarıştı.

AMP Başkanı ve Denizcilik Bakanı Noriel Arauz, “IMO üyesi bir ülke olarak hepsini tebrik ediyoruz ve denizcilik endüstrisi için birlikte çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Arsenio Domínguez, 2004 ve 2014 arası Panama'nın IMO muavin temsilcisi olmuştu. 2014 yılında ise Panama'nın IMO Büyükelçisi ve Deniz Çevre Koruma Komitesi (MEPC) Başkanı olarak atandı. 2017 yılına gelindiğinde ise, IMO bünyesinde çalışmaya başladı ve sırasıyla Özel Kalem, İdari Müdür ve Deniz Çevre Birimi Müdürü olarak görev yaptı.

İnsanlara ve gezegene öncelik vererek IMO'ya hizmet etme hedefiyle seçilen Genel Sekreter kampanyası sırasında özellikle şunları vurguladı: “Denizcilerin güvenliği, eğitimi, öğretimi ve refahı dahil olmak üzere insan unsurunu ele almak için önayak olmalıyız. Denizcilik diğer meslekler gibi değildir. Tatminkâr, maceracı ve tehlikeli bir iştir ve bizim vazifemiz ise ona saygı duymaktır”. Bu da Arsenio Domínguez’in Genel Sekreterlik görevi süresince denizcilerin güvenliğini ön planda tutacağını göstermektedir. Ayrıca Arsenio Domínguez, gemileri operasyonlarında daha verimli hale getirmek için teknolojik yenilikleri teşvik etme ve ilgili siber riskleri göz önünde bulundurma konusundaki tutumunu da belirtmiş; yeni eğilimler ortaya çıktıkça uluslararası ticaretin güvenliğini kolaylaştırmak ve sürdürmek için yeşil ve bağımsız bir programı koordine etmeye olan ilgisini ifade etmiştir.

Panama, 31 Aralık 1958'de IMO'ya katıldı ve 1979'da Uluslararası Denizcilik Örgütü Konseyi'nin bir üyesi oldu. 2002 yılında örgütün kuruluş sözleşmesinde yapılan değişikliklerinin yürürlüğe girmesiyle, Panama o zamandan beri düzenli olarak Konsey'in Kategori A üyesi olarak seçilmiştir. AMP, Arsenio Domínguez’in seçilmesi ile Panama’nın denizcilik kabiliyetini ve yüzyılı aşkın bir süredir bu sektöre olan emeğini onurlandırdığını açıkladı.

Vira Haber