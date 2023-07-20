Mülteci Gemisi Bibby Stockholm, Portland'da

Mülteci gemisi Bibby Stockholm, sığınmacıların başvuruları işleme alınırken pahalı otellerin geçici konaklama olarak kullanımını azaltmak için İngiltere'nin güney sahilindeki Portland limanına ulaştı. İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, gemi limanda demirleyerek 500 yetişkin erkek sığınmacıyı barındıracak.

Vira Haber