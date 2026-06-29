Kulaçlar, İstanbul’u Yüzüyorum’da Atılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenecek İstanbul’u Yüzüyorum yarışı 28 Haziran Pazar günü Şaşkınbakkal’da gerçekleşecek. 1.500 ve 3.000 metrelik iki ayrı kategoride yapılacak yarışta yaklaşık 800 yüzücü kulaç atacak.

KİT DAĞITIMI VE NUMARALANDIRMA ALANDA YAPILACAK

İstanbul’u Yüzüyorum yarışına kayıt yaptıran sporcular; çanta, havlu, bone ve çiplerden oluşan kitlerini yarışların başlangıcından hemen önce etkinlik alanında alacak. Şaşkınbakkal Beltur Plaj Kafe önünden start alacak yarışlarda 3.000 metre kategorisi saat 08.30’ta, 1.500 metre kategorisi ise 12.00’de başlayacak. Yarışta 3.000 metrede 2 saat 30 dakika ve 1.500 metrede 1 saatlik zaman sınırı uygulanacak ve bu süreleri aşan sporcular güvenlik amacıyla sudan çıkarılacak. FINA Açık Su Kuralları'nın uygulanacağı yarışta wetsuit, saat veya takı kullanımı yasak olacak.

TOPLAM 444 BİN LİRA PARA ÖDÜLÜ

İstanbul’u Yüzüyorum yarışında kadınlar ve erkekler ayrı sınıflandırılmak üzere 3.000 metre genel klasman, 1.500 metre genel klasman (25+ yaş) ve 1.500 metre gençler (16-24 yaş) kategorilerinde ilk 8’e giren sporculara para ödülü verilecek.

1.500 metrede her iki yaş kategorisinde de birinciler 15’er bin, ikinciler 12’şer bin, üçüncüler 10’ar bin, dördüncüler 8’er bin, beşinciler 7’şer bin, altıncılar 6’şar bin, yedinciler 5’er bin ve sekizinciler 4’er bin liralık ödülün sahibi olacak. 3.000 metre genel klasmanda ise para ödülü dağılımı birincilere 18’er bin, ikincilere 15’er bin, üçüncülere 12’şer bin, dördüncülere 10’ar bin, beşincilere 8’er bin, altıncılara 7’şer bin, yedincilere 6’şar bin ve sekizincilere 5’er bin şeklinde olacak.

15 FARKLI YAŞ GRUBUNDA KUPA HEYECANI

İstanbul’u Yüzüyorum’da her iki mesafede de kadın ve erkeklerde belirlenen 15 farklı yaş grubunda büyük bir rekabet yaşanacak. Yaş gruplarında ilk 3'e giren yüzücülere kupa, yarışı tamamlayan tüm katılımcılara ise hatıra madalyası verilecek. Yarışlardaki yaş grupları dağılımı ise şöyle olacak: 16-19 / 20-24 / 25-29 / 30-34 / 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / 60-64 / 65-69 / 70-74 / 75-79 / 80-84 / 85+

ŞAŞKINBAKKAL MAVİLİĞİ SPORCULARA EŞLİK EDECEK

Caddebostan Sahili Şaşkınbakkal Beltur Plaj Kafe önünden kurulacak 1.500 metre uzunluğundaki özel parkurda, 1.500 metre yarışçıları 1 tur atarken, 3.000 metre yarışçıları parkuru 2 tur olarak tamamlayacak. Hakem teknelerinin duba dönüş noktalarında konumlanacağı emniyetli parkurdaki yarışla ilgili kontrol listelerine ve diğer tüm detaylara event.spor.istanbul web sitesinden ulaşılabilecek.

SPONSORLARDAN DA ÖDÜLLER OLACAK

Sportive, Cey Natural, Kahve Dünyası ve SKG’nin katkılarıyla düzenlenecek İstanbul’u Yüzüyorum’da Sportive ve SKG, şampiyonlara ve farklı kategorilerde podyum gören yüzücülere çeşitli ödüller takdim edecek.

İSTANBUL’U YÜZÜYORUM YARIŞ GÜNÜ PROGRAMI

07.00: Alana Giriş

07.00- 08.15: Kit Dağıtım ve Numaralandırma (3.000 m)

08.15: Sporcu Bilgilendirme Anonsları ve Starta Geçiş (3.000 m)

08.30: 3.000 metre Startı (Zaman Sınırı: 2,5 Saat)

09.30 – 11.30: Kit Dağıtım ve Numaralandırma (1.500 m)

11.00: 3.000 m Yarışının Bitmesi ve Denizin Süpürülmesi

11.45: Sporcu Bilgilendirme Anonsları ve Starta Geçiş (1.500 m)

12.00: 1.500 metre Startı (Zaman Sınırı: 1 Saat)

13.00: 1.500 metre Yarışının Bitmesi ve Denizin Süpürülmesi

13.30: Genel Klasman ve Yaş Grupları Ödül Töreni

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