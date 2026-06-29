MSC Cruises: Dijitalleşme ve Premium Deneyimlerle Türkiye’de Büyüme Yolunda

MSC Cruises, Türkiye pazarındaki büyümesini İstanbul çıkışlı seferler, yeni nesil gemiler ve misafir deneyimini yeniden tanımlayan dijital yatırımlarıyla güçlendirmeye devam ediyor. 2026 yaz sezonu, hem ürün çeşitliliği hem de hizmet standardı açısından MSC Cruises Türkiye için önemli bir büyüme dönemine işaret ediyor.

İstanbul’dan Akdeniz’e: 2026 Yaz Sezonunda MSC Fantasia

2026 yaz sezonunda MSC Cruises, Türk misafirlerine İstanbul hareketli cruise deneyimi sunmaya devam ediyor. Filosunun sevilen gemilerinden MSC Fantasia, İstanbul ana limanlı seferleriyle Ege ve Akdeniz’in en özel rotalarını misafirleriyle buluşturuyor.

Yaklaşık 333 metre uzunluğa sahip MSC Fantasia, zarif İtalyan tasarımı, geniş yaşam alanları ve farklı segmentlere hitap eden zengin deneyim alanlarıyla öne çıkıyor. Gemide:

Uluslararası à la carte ve açık büfe restoran seçenekleri

Broadway tarzı sahne şovları ve canlı eğlence programları

Çocuk ve gençlere özel kulüp ve aktiviteler

Spa, wellness ve fitness alanları

Açık havuzlar ve geniş güneşlenme alanları

Farklı kabin kategorileriyle kişiselleştirilmiş konaklama deneyimi yer alıyor.

İstanbul hareketli seferler, uçuş gerektirmeden cruise tatiline başlama kolaylığı sunarken Türkiye’nin bölgesel kruvaziyer merkezi olma konumunu da güçlendiriyor. MSC Fantasia, deniz yolculuğunu yalnızca bir ulaşım deneyimi olmaktan çıkararak, çok katmanlı bir tatil ve yaşam deneyimine dönüştürüyor. 9 Gece 10 günlük programıyla MSC Fantasia İstanbul’dan hareket ederek Korfu, Bari, Trieste/Venedik, Katakolon/Olimpiya, Pire/Atina ve Kuşadası/Efes limanlarına uğradıktan sonra tekrar İstanbul’a dönüyor. Mayıs ile Kasım ayları arasında devam edecek yaz sezonunda Türk misafirlerine eşsiz deneyimleri her bütçeye uygun alternatiflerle sunuyor.

MSC Cruises’ın yaz sezonunda Türkiye’den hareket eden bir diğer gemisi ise MSC Divina. Nisan ile Ekim ayları arasında her Pazartesi günü Kuşadası’ndan hareket eden MSC Divina, Mikonos, Napoli, Civitavecchia/Roma ve Marmaris limanlarını içeren rotasıyla seyahat severlerle buluşuyor.

MSC Fantasia 9 gecelik program kişi başı 999€'dan; MSC Divina 7 gecelik program kişi başı 659€'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Yaz sezonunun Kasım ayında tamamlanmasının ardından MSC Cruises kış sezonunda da MSC Orchestra ve MSC Lirica gemileriyle Türkiye hareketli programlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. MSC Cruises, Türkiye’ye yıl boyu kesintisiz seferler gerçekleştiren tek cruise şirketi olarak öne çıkıyor.

MSC Filosuna Yeni Nesil Bir Vizyon: MSC World Asia

MSC Cruises’ın büyüyen World Class serisinin yeni üyesi MSC World Asia, markanın inovasyon, tasarım ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını temsil eden en yeni gemilerden biri olacak. 2026 Aralık ayında suya Le Havre, Fransa’da suya indirilecek gemi, başlangıç sezonunu Akdeniz’in en gözde limanlarını içeren rotasıyla gerçekleştirecek.

Asya’nın kültürel estetiğinden ilham alan tasarım diliyle öne çıkan MSC World Asia, modern kruvaziyer deneyimini bir adım ileri taşıyor. Gemide:

Geniş promenade alanları ve açık hava yaşam konsepti

Tematik restoran ve bar deneyimleri

Aileler için genişletilmiş eğlence ve aktivite alanları

Yeni nesil kabin ve süit tasarımları

MSC Yacht Club ile premium segmentte ayrıcalıklı alanlar

Enerji verimliliği ve çevresel performans odaklı ileri teknoloji sistemler

bulunuyor.

MSC World Asia, yalnızca bir gemi değil; tasarım, konfor ve deneyimi bir araya getiren yeni nesil bir yaşam destinasyonu olarak konumlanıyor.

MSC Yacht Club: Deniz Üzerinde Özel Bir Dünya

MSC Cruises’ın premium segment ürünü olan MSC Yacht Club, “ship within a ship” konseptiyle gemi içinde tamamen ayrıcalıklı ve özel bir alan sunuyor.

Yacht Club misafirleri için tasarlanan bu deneyim, mahremiyet ve kişiselleştirilmiş hizmet anlayışını bir araya getiriyor. Öne çıkan ayrıcalıklar arasında:

7/24 kişisel butler hizmeti

Özel check-in ve check-out alanı

Sadece Yacht Club misafirlerine özel restoran ve lounge

Ayrı güneşlenme alanı, havuz ve bar

Premium içecek ve concierge hizmetleri

Öncelikli rezervasyon ve kıyı turları erişimi yer alıyor.

Bu konsept, kalabalık bir kruvaziyer gemisinin tüm olanaklarını sunarken aynı zamanda butik bir otel konforu yaratıyor. MSC Yacht Club, özellikle yüksek konfor, gizlilik ve kişiselleştirilmiş hizmet arayan misafirler için deniz üzerindeki en seçkin deneyimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye hareketli gemilerde de bulunan MSC Yacht Club, ayrıcalıklı bir deneyim yaşamak isteyen misafirler için en doğru seçenek olarak görülüyor.

MSC Cruises Türkiye’de Dijital Dönüşüm: Online Rezervasyon Dönemi

Türkiye’de ofis olarak 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren MSC Cruises, misafir deneyimini uçtan uca dijitalleştiren yeni online rezervasyon platformunu hayata geçirdi. Yeni web sitesi sayesinde misafirler artık tüm rota ve gemileri detaylı inceleyebiliyor, kabin seçimini online olarak yapabiliyor, fiyat ve kampanyaları canlı olarak görebiliyor, ek hizmetleri tek platform üzerinden satın alabiliyor ve rezervasyon sürecini hızlı ve şeffaf şekilde tamamlayabiliyor.

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde hem ilk kez kruvaziyer deneyimi yaşayacak misafirler hem de sürekli cruise yolcuları için planlama süreci çok daha kolay ve erişilebilir hale geliyor.

Bu dijital yatırım, MSC Cruises Türkiye’nin müşteri deneyimini sadeleştirme, erişilebilirliği artırma ve Türkiye’de cruise seyahati hakkındaki farkındalığı artırma stratejisinin önemli bir parçası olarak konumlanıyor.

Türkiye’den Dünyaya Açılan Güçlü Bir Deneyim

MSC Cruises, İstanbul çıkışlı seferleri, yeni nesil gemileri ve premium hizmet segmentleriyle Türkiye pazarındaki konumunu her geçen gün güçlendiriyor. 2026 yaz sezonu; daha fazla erişilebilirlik, daha yüksek konfor ve daha zengin bir deneyim portföyü ile MSC Cruises’ın Türkiye’deki büyüme hikâyesinde yeni bir sayfa açıyor.