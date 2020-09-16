Kum Zambağı'nı Koparmanın Cezası 73 Bin TL Olarak Açıklandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Datça Şefi Mustafa Kamil Uslu, nesli tükenmekte olan ve Antalya'nın Kumluca ilçesinde açan Kum zambaklarını koparanlara 73 bin TL para cezası uygulanacağını belirtti.

Kum zambaklarının nesli tehlike altında söyleyen Mustafa Kamil Uslu, "Kum zambakları bizim çok özel türlerden biridir. Sadece ülkemizde değil, dünya ölçeğinde koruma altında olan türler arasında yer alır" dedi.

Kum zambaklarını sökenlere 'biyolojik çeşitliliği tahrip etmek' suçundan 73 bin 747 TL idari para cezası kesildiğini belirten Uslu, benzer olaylarla karşılaşılması halinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlükleri'ne bilgi verilmesini istedi.



Antalya ve çevresinde çiçek açan kum zambakları, Kumluca ve Mavikent Sahilinde yoğun olarak görülürken, Kumluca Sahilindeki yaklaşık 50 kum zambağı yerli halk tarafından büyük ilgi görüyor.

Vira Haber