İstanbul Boğazı'nda Sürüklenen Gemiye KEGM Müdahale Etti
İstanbul Boğazı'nda makine arızası sebebiyle sürüklenen gemiye, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından müdahale edildiği açıklandı.
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İstanbul Boğazı'nda makine arızası sebebiyle sürüklenen 70 metre boyundaki 'İ.Şengül' isimli gemiye, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından müdahale edildiği açıklandı.
"KUMKAPI DEMİR SAHASINA EMNİYETLE DEMİRLETİLDİ"
KEGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Tuzla'dan Soçi'ye giderken İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklenen 70 metre boyundaki Comoros bayraklı "İ. Şengül" isimli gemiye ivedilikle müdahale edildiği belirtildi. Paylaşımda, "Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve Kurtarma 7 römorkörümüz eşliğinde Kumkapı demir sahasına emniyetle demirletildi." denildi.
Vira Haber
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