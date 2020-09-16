BM Dünya Turizm Örgütü Koronavirüs Raporu Yayımladı

BM Dünya Turizm Örgütü, koronavirüsün turizm sektörüne yaptığı olumsuz etkiye ilişkin bir rapor yayımladı

ULUSLARARASI TURİST SAYISI YÜZDE 65 DÜŞTÜ

Ülkelerin pandemi nedeniyle seyahat kısıtlamaları getirdiği ve sınırları kapattığı belirtilen raporda, uluslararası turist sayısının bu yılın ilk 6 ayında yüzde 65 düştüğüne dikkat çekildi.

Sadece Haziran’da ise geçen yılın aynı ayına göre bu yıl turist sayıları yüzde 93 geriledi.

KÜRESEL TURİZMDE ALTI AYLIK KAYIP 440 MİLYON KİŞİ VE 460 MİLYAR DOLAR GELİR

Kovid-19 nedeniyle ocak-haziran aylarında uluslararası turist sayısının 440 milyon kişi azaldığı ve küresel turizmde 460 milyar dolar gelir kaybı yaşandığı ifade edilen raporda, söz konusu kaybın 2009’daki küresel ekonomik krizde turizmde yaşanan gelir kaybından beş kat fazla olduğu belirtildi.

Turizmdeki ani düşüşün milyonlarca işi ve işletmeyi ise riske attığı kaydedildi.

EN ÇOK ETKİLENEN BÖLGE ASYA-PASİFİK

Pandeminin turizmi en kötü vurduğu bölge yüzde 72 düşüşle virüsün ilk ortaya çıktığı Asya-Pasifik olurken, Avrupa’nın yüzde 66 düşüşle ikinci, Amerika kıtasının ise yüzde 55 düşüşle üçüncü sırada yer aldı.

HÜKUMETLER TURİZM CANLANDIRMAK İÇİN SEKTÖR İLE YAKIN ÇALIŞMALI

BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili ise “artık dünyanın birçok yerinde güvenli ve sorumlu uluslararası seyahatin mümkün olduğunu” belirterek, hükümetlerin küresel turizmin yeniden canlanması için özel sektör ile yakından çalışmasının önemine işaret etti.

Kaynak: turizmgunluğu.com