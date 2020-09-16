'Royal Romance' isimli mega yat demirleyecek liman bulamayınca Güvercinlik koyuna demir attı.

Dünyanın en büyük mega yatlarından biri olan, yaklaşık 800 milyon dolar değerindeki Royal Romance isimli lüks yat Bodrum'a demir attı. 2015 yılında denize indirilen, içinde sinema salonu, yüzme havuzu, spa, spor salonu, gibi birçok özelliği barındıran yat, 93 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde. Yat içinde birbirinden lüks 7 kabine sahip. Yatta ayrıca helikopter pisti de mevcut. 14 kişiyi ağırlama kapasitesine sahip yatın mürettebatı ise 22 kişiden oluşuyor.



Yatın içerisinde mürettebatın hummalı bir çalışma içerisinde olması da dikkatlerden kaçmadı.