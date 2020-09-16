İMEAK Deniz Ticaret Odası'ndan HES Kodu Kararı

İMEAK Deniz Ticaret Odası, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Oda'nın genel merkezi, şube ve temsilcilik girişlerinde, HES Kodu sorgulaması uygulamasını başlattığını açıkladı.

İşte o açıklama:

COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında Odamız Genel Merkez, Şube ve Temsilciliklerine girişlerde 10.09.2020 itibarıyla HES Kodu sorgulaması yapılarak ziyaretçi kabul edilmeye başlanmıştır.

Değerli ziyaretçilerimizin, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya alınan tedbiri anlayışla karşılayacakları inancıyla Odamıza girişte HES kodlarını ibraz etmelerini ya da uygulama üzerinden “sağlık durumu risksiz” alanını göstermelerini önemle istirham ederiz.

Vira Haber