Msc Cruises Msc Grandiosa’nın Tüm Seferlerini Yıl Sonuna Kadar Uzattı

MSC Cruises, MSC Magnifica’nın denizlere dönen ikinci gemisi olarak konuklarını ağırlamaya başlayacağını, geminin daha zengin ve daha uzun bir seyahat planına sahip olacağını ve ayrıca 18 Aralık İtalya Cenova hareketli sekiz gecelik bir Noel gezisi dahil olmak üzere, yedi seferden oluşan bir dizi seyahat programı ile, 19 Ekim tarihinde yolculuklarına yeniden başlayacağını açıkladı.

Aynı zamanda, MSC Grandiosa’nın, 20 Aralık İtalya Cenova hareketli Noel yolculuğu da dahil, mevcut tüm seferleri yıl sonuna kadar uzatıldı. MSC Grandiosa İtalya’nın; Cenova, Civitavecchia, Napoli ve Palermo limanlarından biniş seçeneği ile Malta Valletta uğraklı yedi gecelik seyahat programı sunmaktadır.

MSC Magnifica'nın hem Batı hem de Doğu Akdeniz'i kapsayan yeni programı, Cenova başlangıç ve varışlı olmak üzere; Floransa ve Pisa için Livorno; Messina, Sicilya; Valletta, Malta; Atina için Pire ve Olympia için Katakolon ve Roma için Civitavecchia limanlarını içeriyor.

On gecelik program; geçen ay uygulamaya konulan yeni sağlık ve güvenlik protokolü ile tam korumalı kıyı gezilerin artan popülaritesinin etkisiyle daha fazla destinasyon ile uzun yolculukları tercih eden konukları için tasarlandı.

Daha uzun seyahatler; MSC Grandiosa'da halihazırda mevcut olan 7 gecelik programlara bir alternatif olarak, gemide ve denizde daha fazla zaman geçirmek isteyen ve özellikle Sonbahar ve Kış aylarında rutin olarak seyahat eden cruise severler için cazip hale gelmektedir.

MSC Cruises’ın popüler gemilerinden biri olan MSC Magnifica, güncellenmiş güzergahını tamamlamasının ardından, MSC Cruises’ın ticari markası haline gelen Dünya Turu’nu üstü üste ikinci kez 2021 yılında yeniden gerçekleştirecek.

MSC Magnifica, Batı Akdeniz'de 7 gecelik programı ile art arda gerçekleştirdiği dördüncü yolculuğuna çıkan MSC Grandiosa'nın, başarıyla hizmete dönüşünün izinden gidecek. MSC Cruises’ın amiral gemisi; şirketin misafirlerini, mürettebatını ve uğradığı limanlardaki toplulukları korumak için tasarladığı yeni sağlık ve güvenlik operasyon protokolünün, İtalya, Yunanistan ve Malta'daki ulusal ve yerel otoritelerin onayının ardından Ağustos ayında yeniden denize açıldı.

MSC Magnifica misafirlerinin ve mürettebatının sağlık ve güvenliğini koruyacak olan MSC Cruises'ın yeni protokolü, gemiye binmeden önce herkese yapılacak kapsamlı sağlık taramasını, gemi genelinde yüksek sanitasyon ve temizlik önlemlerini, sosyal mesafe yönetimini, ortak alanlarda yüz maskesi takılmasını, gemide takibini ve izlemesini sağlayacak olan teknolojiyi içeriyor. Konukların sağlıklarını ve ziyaret edilen limanlardaki toplulukları korumak için bir "sosyal balon" içinde olacak şekilde yapılan tüm kara gezilerinde, protokolün sağlık ve güvenliğe yönelik güçlü ve katı standartları benzer şekilde uygulanıyor.

MSC Grandiosa ile denize açılan binlerce misafirin şimdiye kadar yaptıkları geri bildirimlerin son derece olumlu olmasının yanı sıra, birçoğu, bu deneyimlerini mevcut durumdaki en güvenli tatil seçeneği olarak nitelendirdiklerini belirtti. Buna ek olarak, ulusal ve yerel otoriteler de MSC Cruises’ın belirlenen kuralların daha ötesine geçme isteğinden övgüyle bahsetmektedir.

Geminin açıklanan zenginleştirilmiş seyahat programının neticesinde, MSC Magnifica’nın İtalya Bari hareketli 26 Eylül - 24 Ekim tarihleri arasındaki yedi gecelik dört yolculuğu iptal edildi.

İptal edilen yolculuklardan etkilenen konuklar, ya başka bir gemi yolculuğuna aktarılacak - özellikle şu anda Batı Akdeniz'de seyreden MSC Grandiosa'da - ya da iptal edilen seyahat için ödenen tutarın tamamını gelecekte kendi seçtikleri bir seyahate aktarmak için –2021’in sonuna kadar herhangi bir gemide, herhangi bir güzergahta - bir seyir kredisi alacaklar.

Vira Haber