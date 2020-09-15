Türkiye'de Görülmemiş Meteorolojik Olay! Kırbaç Kasırgası Geliyor

Akdeniz ve Ege’de görülmemiş meteorolojik hareketlilik yaşanıyor. Tahmin modellerine göre İyon Denizi üzerinde hafta sonu kasırga (Akdeniz’deki ismiyle tropikal medicane) oluşacak. 28 Eylül Cuma günü sürekli rüzgarlarla birlikte İyon Denizi üzerinde güçlenecek olan kırbaç kasırgası 29 Eylül Cumartesi gününden itibaren Yunanistan’ın güneyinde bulunan Mora Yarımadası üzerinden Ege Bölgesi’ne doğru hareket edecek.

Kırbaç kasırgasının 30 Eylül Pazar günü Kıyı Ege’de rotası tam belli olmamakla birlikte Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla arasından kıyı şeridinden giriş yapması bekleniyor.

Kırbaç kasırgası sürekli esen rüzgar ile (saatteki hızı 100 kilometre ve 200 kilometre arası) İyon Denizi’nden Ege – Akdeniz’e doğru hareket ederek etkisini gösterecek. Büyük tehlike içeren kırbaç kasırgası; kuvvetli rüzgarları, aşırı yağmurları ve Ege ile Akdeniz’de beklenen dalga yüksekliği ile Cumartesi Yunanistan’ın güney kıyılarında; Pazar ve Pazartesi ise Türkiye’nin Ege kıyılarında büyük risk taşıyor.

KIRBAÇ KASIRGASI DAHA DA KUVVETLENEBİLİR!

Kırbaç kasırgasının rotası tam belli olmamakla birlikte tahmin modellerinde ağırlıklı Yunanistan’ın güneyinde bulunan Mora Yarımadası üzerinden Ege Bölgesi gözükmekte.

Ancak bazı tahmin modelleri kırbaç kasırgasının etkilerini Türkiye için daha da kuvvetlendirerek Mora yarımadası ile Girit adası arasındaki bölgeden gireceğini, bu şekilde Yunanistan’da kara ile temas etmeden doğrudan Türkiye sahillerine 2. kategoride bir kasırga olarak gelebileceğine dikkat çekiyor.

“KIRBAÇ” İLE AŞIRI YAĞIŞ VE RÜZGARA DİKKAT!

Kırbaç kasırgasının İyon Denizi üzerinden hareket ederek Kıyı Ege sahiline girmesi bekleniyor. Şayet tahmin modellerinde beklenen tablo gerçekleşirse Kıyı Ege sahil şeridinde çok kuvvetli rüzgarların yanında aşırı yağış da görülecek.

İzmir gibi birçok Kıyı Ege sahil şeridinde birkaç saat içerisinde metrekareye yer yer 100 kilogram ve üzeri yağış düşebilir. Muhtemel aşırı yağış sebebiyle sahil şeridinde yer alan şehirlerde kara ile deniz birleşmeleri yaşanabilir. Ayrıca Kırbaç kasırgası İzmir’de bofor rüzgar ıskalasında son ölçek olan 12 bofor kuvvetinde (115-140 km/sa) rüzgara neden olabilir.

KIRBAÇ KASIRGASININ ETKİLERİ MARMARA’DA DA GÖRÜLEBİLİR!

Kırbaç kasırgası, Yunanistan’ın güneyinde bulunan Mora Yarımadası üzerinden Ege Bölgesi’ne doğru hareket ederek, Türkiye’de Kıyı Ege ile Marmara Bölgesi’nde aşırı yağışlara neden olabilir. Tahmin modellerine göre 30 Eylül Pazar ve 1 Ekim Pazartesi günleri Kıyı Ege ile Marmara Bölgesi’nde kısa süre içerisinde yer yer 100 kilogram ve üzeri yağış düşecek. Tahminlerdeki bu yağış miktarı kuvvetli rüzgarın yanında birçok şehirde sel ve su baskınlarına neden olabilir. Kasırganın fırtınanın yanında nasıl yağış bıraktığı yukarıdaki animasyonda çok net belli olmakta.

Kaynak: havaforum.com