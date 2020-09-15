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  3. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İKİ AYAK ARASI 2023 METRE OLACAK

Bakan İsmailoğlu açıklamasında şunları söyledi, "Su yüzeyinden 318 metre yükseklikteki çelik ayaklarıyla dünyanın en yüksek çelik ayaklı köprüsü olacak. İki ayak arası açıklığı 2023 metre olarak dünyanın en geniş köprülerinden biri olacak.

Toplamda da 4 bin 600 metrelik bir köprü uzunluğu var. Yine bu proje kapsamında Malkara-Çanakkale arası 101 kilometre bu proje kapsamında tamamlanacak.

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TAMAMLANDIĞINDA YOLCULUKLAR 6-7 DAKİKA OLACAK

Tamamlandığında 1,5 saat süren yolculuklar 6-7 dakikalara düşecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde olduğu gibi ülkemizin her bir noktasında çok değerli çalışmalarımız var.” dedi.

Vira Haber

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