İstanbul32 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Kumcular Kooperatifi olağan genel kurulunu gerçekleştirdi
Kumcular Kooperatifi olağan genel kurulunu gerçekleştirdi

Kumcular Kooperatifi olağan genel kurulunu gerçekleştirdi

S.S. İstanbul Anadolu Yakası Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin olağan genel kurulu 28 Ağustos 2021 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

A+A-

S.S. İstanbul Anadolu Yakası Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin 2019-2020 olağan genel kurulu 28 Ağustos 2021 Çarşamba günü Pendik Green Park otelde gerçekleştirildi.

Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen genel kurulda, ortaklara kooperatifin 2019-2020 faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. 

Genel Kurulda yapılan seçimler sonucu Yönetim Kurulu asil üyeliklerine şu isimler seçildi: 

Halim METE

Hayri Yaşar NAİBOĞLU

Sadık KALKAVAN

Mehmet METE

Hamit TOMBAYOĞLU

Arif KURU

Mahmut TURAN

Ali İhsan ER

Adnan EKŞİOĞLU

Ekrem Ercan NAİBOĞLU

İhsan Erhan DOĞRUYOL

 

Denetim Kurulu üyeleri ise şu şekilde belirlendi: 

Adnan NAİBOĞLU

Turgay AKSU

Şenol NAİBOGLU

Yavuz KARACA

Sinan ERGÜNLÜ

Oluşan Liste 55 oya karşı 25 oy|a 2 yıl için seçildi. Dilekler kısmında söz alan Halim Mete, kooperatifin Pendik Liman Tesislerindeki Parmak iskelesine "Şehit Murat Naiboğlu İskelesi" adının verilmesi dileğini Genel Kurula sundu. Öneri oy çokluğu ile kabul gördü.

whatsapp-image-2021-07-29-at-13-53-22.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 116 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.