Kumcular Kooperatifi olağan genel kurulunu gerçekleştirdi
S.S. İstanbul Anadolu Yakası Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin olağan genel kurulu 28 Ağustos 2021 Çarşamba günü gerçekleştirildi.
S.S. İstanbul Anadolu Yakası Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin 2019-2020 olağan genel kurulu 28 Ağustos 2021 Çarşamba günü Pendik Green Park otelde gerçekleştirildi.
Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen genel kurulda, ortaklara kooperatifin 2019-2020 faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
Genel Kurulda yapılan seçimler sonucu Yönetim Kurulu asil üyeliklerine şu isimler seçildi:
Halim METE
Hayri Yaşar NAİBOĞLU
Sadık KALKAVAN
Mehmet METE
Hamit TOMBAYOĞLU
Arif KURU
Mahmut TURAN
Ali İhsan ER
Adnan EKŞİOĞLU
Ekrem Ercan NAİBOĞLU
İhsan Erhan DOĞRUYOL
Denetim Kurulu üyeleri ise şu şekilde belirlendi:
Adnan NAİBOĞLU
Turgay AKSU
Şenol NAİBOGLU
Yavuz KARACA
Sinan ERGÜNLÜ
Oluşan Liste 55 oya karşı 25 oy|a 2 yıl için seçildi. Dilekler kısmında söz alan Halim Mete, kooperatifin Pendik Liman Tesislerindeki Parmak iskelesine "Şehit Murat Naiboğlu İskelesi" adının verilmesi dileğini Genel Kurula sundu. Öneri oy çokluğu ile kabul gördü.
Vira Haber
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.