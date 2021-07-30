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TCSG 86 Bot Komutanlığı'nda görev değişimi

TCSG 86 Bot Komutanlığı'nda görev değişimi

Zonguldak TCSG 86 Bot Komutanlığı'nda görev yapan Sahil Güvenlik Bot komutanı Yzb. Ahmet Yakın Çanakkale'ye atanırken Zonguldak Bot Komutanlığı Yzb. Serhat Akbulut görevine başladı.

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Zonguldak TCSG 86 Bot Komutanlığı'nda görev yapan Sahil Güvenlik Bot komutanı Yzb. Ahmet Yakın Çanakkale'ye atandı. Yerine ise Yzb. Serhat Akbulut görevine başladı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz kendilerine yeni görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi.

Vira Haber

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