Kumcular Kooperatifi Yaşar Naiboğlu İle Yola Devam Dedi

Birlik ve beraberlik içinde gerçekleşen Genel Kurulda Hayri Yaşar Naiboğlu başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu Listesi 54 ortağın olumlu oyu ile 3 yıl süre ile göreve seçildi.

88 Ortaktan 56 ortağın hazır bulunduğu Genel Kurul toplantısı saat 14:30’da Başkan Hayri Yaşar Naiboğlu’nun konuşması ile açıldı. Divan Kurulu’nun seçilmesinin ardından yapılan faaliyetlerle ilgili üyeler bilgilendirildi. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ibra edilmesinin ardından seçimlere geçildi. Seçimlerin sonunda aşağıdaki liste 3 yıllığına göreve geldi.

Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine;

1. Hayri Yaşar NAİBOĞLU

2. Sadık KALKAVAN

3. Mehmet METE

4. İhsan Erhan DOĞRUYOL

5. Ekrem Ercan NAİBOĞLU

6. Arif KURU

7. Hamit TOMBAYOĞLU

8. Adnan EKŞİOĞLU

9. Hayri DOĞRUYOL

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine;

1. Fahri Ekşioğlu (Salih oğlu)

2. Birol Doğruyol

3. Sabri Kuru

4. Kenan Bostancı

5. Hasan Uğurlu

6. İshak Kalkavan

7. Nazım Doğruyol

8. Mertkan Aksu

9. Mustafa Er

Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine;

1. Adnan NAİBOĞLU

2. Cevahir AKAY

3. Şenol NAİBOĞLU

4. Yavuz KARACA

5. Sinan ERGÜNLÜ

Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine,

1. İbrahim Turan

2. İbrahim Er

3. Oğuzhan Naiboğlu

4. Ziya Gül

5.Cevat Yirmibeşoğlu

Vira Haber