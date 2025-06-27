Tersaneler Denizde Yarışıyor

28-29 Haziran tarihlerinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 2025 etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşecek yarış için her tersanede çalışan 19 kişi belirlenecek. Dragon botlarla 18 kürekçi ve bir davulcu şeklinde oluşturulacak takımların eleme yarışına kadar en az bir antrenman yapması gerekmektedir. Bu etkinlikle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kazandırdığı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın anlam bütünlüğü sağlanacak, tersanelerde çalışanların ekip olmak, mücadele, azim ve ortak amaca beraber hareket etmek gibi duyguları körüklenecektir.

Organizasyon deniz sporlarının gelişmesi için çabalayan Tuzla Belediyesi ve ilçemize büyük katma değer sağlayan GİSAŞ(Gemi İnşa Sanayi A.Ş.) tarafından gerçekleştirilecektir. Dragon bot, parkur, can yeleği ve tüm ekipman desteği Tuzla Deniz Yıldızı Spor Kulübü tarafından sağlanacak, deneyimli eğitmenler eşliğinde güvenlik sağlanacaktır. İlçemizdeki TUSA Hastanesi de deneyimli sağlık ekibi ve ambulansı ile destek verecektir.



Organizasyon Şeması:

Düzenleyen: Tuzla Belediye Bakanı Av. Eren Ali Bingöl adına Gökhan Karakaş/Denizcilik ve Tersaneler Koordinatörü- 05323756914

Organizasyon: Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Onur Ceylan- 0 536 413 12 14

Yönetim: Tuzla Deniz Yıldızı Spor Kulübü

Genel Koordinatör: Melih Yıldız- 0 532 356 27 72

Sağlık Sponsoru: TUSA Hastanesi-Emre Filiz- 0506 060 79 31

Yer: Tuzla Sahil- Gençlik Gemisi Önü

Eleme yarışları: 28 Haziran Cumartesi

Final: 29 Haziran Pazar

Her tersane ya da işletmenin bir dragon takımı çıkartması gerekiyor. Bir davulcu ve 18 kürekçiden oluşan 19 kişilik takımlar 200 metrelik parkurda yarışacak. Kürekçilerin davulcunun temposuyla uyum içerisinde hareket etmesi gerekir. Konsantrasyon, denge, uyum ve ritim duygusunu geliştiren bu deneyim, tüm ekibin yaratıcılığını birlikte iş yapabilme yeteneğini geliştirir. Dragon yarışları herhangi bir özel beceri gerektirmeyen sadece takım ruhu ve beraberliğin önemli olduğu bir aktivitedir.

Katılımcılar / Takımlar:

Ada Tersanesi

Anadolu Tersanesi

Aykın Tersanesi

Art Tersanesi / Aquart

Tersan Tersanesi

Desan Tersanesi

İstanbul Tersane Komutanlığı

Sedef Tersanesi

Mavi Liman Survey

Tuzla Belediyesi

Gemi Mühendisleri Odası

HAVELSAN

Gemi Onarımcılar / Bandırma Vapuru Kürekçileri

Hediyeler / Ödüller:

Takım: TUSA Hastanesi’nden Mini Check-Up Paketi

Takım: Adil Salih Balık’tan “2 Gel 1 Öde”

Takım: Salih Karaoğlu’ndan Atatürk Prestij Kitabı



Özel Kupa: