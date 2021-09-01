Kumkapı’daki balık tezgahları boş kaldı

15 Nisan tarihinden bu yana uygulanan av yasakları 1 Eylül itibariyle kalktı. Sezonu açan balıkçılar gece yarısından itibaren “vira bismillah” diyerek denize açıldı. Deniz suyunun sıcak olmasından dolayı av sonrasında İstanbul Kumkapı’daki balık tezgahları dolmadı. Balıkçılar balığın bol olduğunu ve deniz suyu sıcaklığının düşmesi ile beraber balığın tekrar tezgahları şenlendireceğini belirtiyor. Bu sene vatandaşın hamsi, palamut ve çinakopa doyacağını ifade eden balıkçılar, "Etten ve tavuktan ucuz balık yiyeceğiz" dedi.

“Havanın sıcaklığı bize engel oldu”

Bugün denize büyük bir aşk ile açıldıklarını ifade eden balıkçı Şafak Gün, “Beklediğimizi bulamadık. Havanın sıcaklığı bize engel oldu. Bu sene vatandaşlar ilk 15 gün tezgahlarda balık görmez ise ümitsizliğe kapılmasın. Bu sene denizde müthiş balık var. İlk bir hafta 10 gün tezgahlara yansımaz. Balık soğuk suyu sever o yüzden havalar sıcak olduğu için balık suyun dibinde. Eğer havalar yağarsa ve deniz suyu soğursa o balıklar kendini yüzeye çıkartacaktır. Buda balıkçıların işine yaracak bol bol avlayacak” şeklinde konuştu.

“Önümüzde ki 4-5 ay bolca balık yiyeceğiz”

Bugün tezgahlara gelen balıklardan bahseden Gün, “Sardalye, mezgit ve istavrit balığı geldi. Az geldi ama bu zamanla çoğalacaktır. Fiyatları ise sardalye ve istavrit 50 TL, mezgit ise 60 TL’den satıyoruz. Bu fiyatlar ileriki günlerde yarı yarıya düşecektir. Önümüzde ki 4-5 ay bolca balık yiyeceğiz çünkü balığın bol olduğu gözüküyor. Bunun nedeni ise eskiden 2 ya da 2,5 ay yasak oluyordu bu sene ise 4,5 aydır yasak. Bu süreçte balık rahatlıkla yumurtlamasını yapabildi. O yüzden bu sene denizde çinakop, hamsi ve palamut müthiş bol. Vatandaş etten ve tavuktan daha ucuz balık yiyecek” ifadelerini kullandı.

Vira Haber