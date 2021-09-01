IBIA'dan Online Konferans

IBIA (The International Bunker Industry Association) tarafından organize edilen "Bunkering & Shipping in Transition" başlıklı konferans serisinin ikinci bölümü 1 ve 2 Eylül tarihlerinde online olarak düzenlenecek.

Bunker ve denizcilik sektöründeki olanak ve zorluklar ile yakıt sorunu hakkında öngörü ve deneyimlerin paylaşılacağı konferansta, sektörün ileri gelenlerinin yanı sıra hükümet yetkilileri de konuşacak.

Vira Haber, konferansın medya sponsoru arasında yer alıyor.

Konferans ve konuşmacılar hakkında daha fazla bilgi almak için: https://ibia.net/event/bunkering-shipping-in-transition-ibia-conference-series-2021-2/

Konferansa kayıt yaptırmak için: https://www.eventora.com/en/Events/ibia-bunkering-and-shipping-in-transition-part-2

Vira Haber