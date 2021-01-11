Amasya’dan geçen Yeşilırmak nehrinde dün sabah saatleri itibarıyla balıklar kıyıya vurdu.

Kimi vatandaşlar zehirli olabilme ihtimali olan balıkları tutmaya çalıştı. Vatandaşlardan biri ‘Bir şey olmaz’ diyerek zehirli balık olsa bile birkaç gün suda bekleterek yiyebileceğini ifade etti.

Mahalle sakinlerinden Murat Köse ise duruma üzülerek Çağlayan Köprüsü civarında kıyıya vuran balıkları suya atmaya çalıştı. Her sene bu dönemlerde balık ölümlerinin olduğunu söyleyen Mehmet Noyan ise önlem alınmasını istedi.

Yürekleri burkan bu durumun araştırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde görevli yetkililerce alandan numune alınarak incelenmek üzere ölçüme götürüldü.

YEŞİLIRMAK'IN SU SEVİYESİ KRİTİK DÜZEYDE

Kış mevsiminde kar, sonbahar ve yazda ise mevsim koşullarına uygun yağışın bir türlü olmamasından dolayı kuraklık riskiyle karşı karşıya olan şehirlerden Amasya’nın da ortasından geçen Yeşilırmak’ın su seviyesi kritik düzeyde azalmıştı.

Vira Haber