Yemen'deki Kına Limanı'na İlk Akaryakıt Gemisi Demirledi

Şebve Valisi Muhammed Salih bin Adyu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kına'nın", Şebve kentinin ilk petrol ve ticaret limanı olduğunu belirterek, bugün, 17 bin ton dizel taşıyan ilk yakıt gemisinin Kına Limanı'nda demirlendiğini ifade etti.

İkinci gemi ve yakıt boşaltma amaçlı yüzer tankın da önümüzdeki iki gün içinde limana varmasının planlandığını dile getiren Adyu, yapım aşamasında olan Kına Limanı'nın, Şebve, Marib, Cevf vilayetleri ile Hadramevt ve Ebyen vilayetlerinin bazı bölgelerinde ticari ve ekonomik faaliyetleri canlandıracağını vurguladı.

Şebve Valisi Muhammed Salih bin Adyu ile QYZ Ticaret Şirketi, geçen kasım ayında, Yemen hükümetinin kontrolündeki kente bağlı Rudum ilçesinde "Kına" Limanının inşası için anlaşma yapmıştı.

Yap-işlet-devret (BOT) modeliyle inşası devam eden liman projesinin ilk aşamasının, "petrol ürünlerinin depolanması için tanker temin edilmesi ve Şebve'nin petrol ihtiyacının buradan karşılanmasından" oluşacağı ifade edilmişti.

İkinci aşamada ise petrol ürünlerinin boşaltımının yapılacağı rıhtımlar ile petrolün saklanacağı 60 bin ton kapasiteli 8 deponun inşa edileceği aktarılmıştı.

Şebve Valisi Adyu imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, Şebve'deki ekonomik ve ticari hareketi canlandırmak için söz konusu projeye ihtiyaç duyduklarını kaydetmişti.

Hükümetin kontrolündeki Şebve, petrol zengini ve güvenlik açısından istikrarlı bir kent olmasıyla öne çıkıyor.

Vira Haber