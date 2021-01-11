Whatsapp’tan Kaçış: En Güvenli Uygulama Hangisi?

Geçtiğimiz hafta Whatsapp kullanıcıları uygulamayı açtıklarında onaylamaları gereken bir bildirimle karşılaştılar. Uygulamanın kullanıcı sözleşmesinde yapılan güncellemeleri onaylamayan kullanıcıların 8 Şubat 2021 itibariyle Whatsapp’ı kullanamayacakları belirtildi.

Söz konusu güncelleme Whatsapp’ın kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşmasına izin veriyordu. Buna göre, Facebook ile aynı şirkete bağlı olan Whatsapp, kullanıcılarının verilerini Facebook’la paylaşıp, bu uygulamanın yıllardır sürdürmekte olduğu reklam pazarına hizmet edecek.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Facebook başta olmak üzere, neredeyse bütün sosyal medya platformları, kullanıcılarının internet üzerindeki hareketlerinden topladıkları verileri üçüncü taraf olan reklamverenlere satmakta. Böylece reklamverenler, ürünlerini hedef odaklı reklamcılık olarak adlandırılan yöntemle, en uygun insanlara göstermekte.

Örneğin, siz düzenli kitap okuyan, Facebook’ta kitap gruplarını takip eden ve kitaplar hakkında paylaşımlar yapan biriyseniz, karşınıza sıklıkla yayınevlerinin ve online kitap satış sitelerinin reklamları çıkmaktadır. Whatsapp’ın yeni sözleşmesi, sizin verilerinizi, profil oluşturmak noktasında Facebook ile paylaşarak bu hedef odaklı reklamcılık için kullanacak.

WHATSAPP ÖZEL MESAJLARIMIZI OKUYACAK MI?

Bu sözleşmeye göre Whatsapp sizin özel mesajlarınızı okuyamayacak. Mesajlarınız bir güvenlik yöntemi olan şifreleme ile korunmaya devam edecek. Ancak uygulama sizin hangi model telefonu kullandığınızı, işletim sisteminizi, servis sağlayıcı ve operatör bilgilerinizi, ödeme yöntemlerinizi, IP adresinizi depolayacak ve bunları Facebook’un havuzuna aktaracak.

Son yıllarda gittikçe büyüyen Whatsapp işletme hesaplarıyla yapılan görüşmeler, yani ticaret amacıyla açılan Whatsapp hesaplarının hareketleri, buradan yapılan alışverişler uygulama tarafından depolanacak.

EN GÜVENİLİR UYGULAMA HANGİSİ?

Whatsapp’ın yeni sözleşmesi ile birlikte alternatif uygulamalara olan ilgi olağanüstü derecede arttı. Birçok kişi Telegram ve Signal başta olmak üzere daha güvenli buldukları uygulamalara geçmeye başladı.

Aşağıdaki görselde de görebileceğiniz gibi, Telegram uçtan uca şifreleme özelliğini sadece gizli görüşmelerde uygulamakta, telefon numarası, cihaz bilgisi ve telefon rehberinizi, aynı Whatsapp gibi depolamakta. Bunun yanı sıra Telegram’ın sahibi Pavel Durov’un Putin ile olan karmaşık ilişkileri ve Telegram’ın şeffaf olmayan yönetim yapısı, bu uygulamanın güvenliği hakkında kafa karıştırıcı nitelikte.

Kâr amacı gütmeyen, bir vakıf tarafından yönetilen, açık kodlu ve özgür yazılım Signal ise, telefon numaranız dışında sizin herhangi bir bilginizi depolamamakta, mesaj, fotoğraf ve videolarınızı kısa bir süre sonra kendi sisteminden silmekte, uçtan uca şifreleme dahil olmak üzere birçok gizlilik olanağı sunmakta.

Bu açıdan, birçok uzman, Whatsapp kullanmayı bırakanların tercih edebileceği en güvenilir uygulamanın Signal olduğunu söylemekte.

Güvenliğinizi düşünüp alternatif bir uygulamaya geçmek büyük bir önem taşısa da, Whatsapp’ın yeni sözleşmesi hakkında sosyal medyada dolaşan abartılı ve yanlış bilgilere şüpheli yaklaşmak da bir o kadar önemli.

Vira Özel Haber