Küreklere carettalar için asılacaklar

Muğla'daki Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, deniz kaplumbağalarının korunması, yerli ve yabancı turistlerin bilinçlendirilmesi amacıyla hazırlanan "Ay Işığı" projesi kapsamında denizcilik alanı öğrencileri, 25 bin metre kürek çekerek dünyaca ünlü İztuzu Plajı'na ulaşacak.

Okulun denizcilik alanı öğretmenleri ve öğrencileri tarafından deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla iki aşamalı proje hazırlandı. Projenin ilk aşamasında Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağaları hakkında öğrencilere seminer verdi. Projenin ikinci aşamasında ise öğrenciler 19-20 Nisan'da 25 bin metre kürek çekerek Köyceğiz Gölü'nden İztuzu Plajı'na ulaşmayı planlıyor.

Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde 8 bin metrelik parkurda çalışmalarını sürdürüyor. Hafta sonları üzerilerinde Sadun Bora, Osman Atasay, Hülya Leigh, Özkan Gülkaynak gibi Türk denizciliğinin önemli figürlerinin adlarının yazılı olduğu kanolarla Köyceğiz Gölü'nden açılan öğrenciler belirledikleri parkurda antrenman yapıyor.

Denizcilik Alanı öğretmeni ve proje koordinatörü Emre Karakaş, deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının korunmasıyla ilgili farkındalık oluşturmak amaçlı projeye başladıklarını söyledi.

Projenin birinci aşamasında Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yakup Kaska'nın öğrencilere eğitim verdiğini hatırlatan Karakaş; "Türk deniz örf ve adetlerini bilen, çevre bilinci olan, denizde yaşamanın kurallarını bilen, denizdeki canlı yaşamına saygılı ve dört duvar dışında projeler ile öğrenen öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Projelerimizi de bu hedefler doğrultusunda hazırlıyoruz" diye konuştu.

Projenin ikinci aşamasının 19-20 Nisan'da gerçekleştirileceğini aktaran Karakaş; "Öğrencilerimiz 4 adet deniz kanosu ile Köyceğiz Gölü'nden İztuzu plajına 25 bin metre kürek çekecekler. Ayrıca diğer öğrencilerimiz de otobüslerle İztuzu'na ulaşacak. DEKAMER'de öğrencilerimize deniz kaplumbağaları ile ilgili eğitim verilecek" dedi.

Karakaş, bu projenin ardından köy okulları için ve deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla kürek çekmeyi düşündüklerini de sözlerine ekledi.

"Denizci insanın ufku geniştir"

Denizcilik alanı öğrencisi Sezer Koçyiğit ise böyle bir farkındalık projenin içerisinde yer almaktan gurur duyduğunu vurguladı. Projenin diğer denizcilik okullarında farkındalık başlatacağına inandığını ifade eden Koçyiğit, "Yaptığımız çalışmaların devamının geleceğine eminiz. Sadece bu çalışma ile sınırlı kalmayacak çünkü denizci insanın ufku geniştir. Deniz kaplumbağaları projemizde birçok eğitimden geçtik. Yerine göre fikirlerimizi sunduk, yerine göre fikirlerden yararlandık. Eğitimlerde aldığımız bilgiler çok bilinçlendirici oldu. Deniz kaplumbağalarının elle beslenmemesi gerektiğini, kendi doğal yaşamlarında beslenmesi gerektiğini öğrendik" dedi.

Vira Haber