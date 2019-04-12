Beyşehir Gölü’nde yat turları başladı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, göl üzerinde gezi düzenleyen yatlar turlarına başladı.Yat işletmecisi Ahmet Bülbül, kış mevsimi nedeniyle ara verdikleri tekne turlarına havaların ısınması ile birlikte yeniden başladıklarını söyledi.

Beyşehir Gölü’nde son yıllarda yat turizminin önemli bir noktaya geldiğini ve faaliyet gösteren gezinti yatı sayısının artması ile birlikte artan talebi karşılamaya çalıştıklarını vurgulayan Bülbül, “Yeni köprü önündeki limanımızdan her gün teknelerimiz göl üzerinde günü birlik turlar düzenliyor. Talep olması halinde adalara da özel turlar düzenleyebiliyoruz.

Özellikle, hafta sonları Konya’dan ve çevre il ve ilçelerden Beyşehir’e geziye gelen ziyaretçilerimiz tekne turlarımıza çok ilgi gösteriyor. Şu an göl turlarımıza olan ilgiden memnunuz. Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte işlerimizin daha da artacağını umuyoruz. Sektör olarak bu sezondan oldukça umutluyuz. Beyşehir’e gelen misafirlerimiz bu turlar sayesinde hem gölümüzü, hem adalarımızı yakından görme imkanı bulabiliyor” dedi.

Vira Haber