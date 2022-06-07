Küresel Denizcilik Sektörü Atina'da Buluştu

Posidonia 2022, 6 - 10 Haziran tarihleri arasında Metropolitan Sergi Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Posidonia 2022, Denizcilik ve İç sular Politikası Bakanlığı, Yunan Armatörler Birliği ve Yunan Deniz Ticaret Odası'nın himayesinde ve Pire Belediyesi ve Yunan Denizcilik İşbirliği Komitesi'nin desteğiyle düzenleniyor. Türkiye’den birçok firmanın, kurum ve kuruluşun da yer aldığı fuarda İMEAK DTO’da bir etkinlik düzenleyecek. İMEAK DTO’nun resmi yayın organı olan Deniz Ticareti Dergisi de İngilizce olarak hazırlandı ve fuarda yerini aldı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, dünyanın en prestijli denizcilik etkinlikleri arasında sayılan ve iki yılda bir düzenlenen Posidonia Fuarı’nın açılışına başkanlık etti. Rakamlara göre 54 yıllık tarihinin en büyüğü olarak açıklanan fuar alanı 2018 yılına göre yüzde 7 büyüdü. 18.000'den fazla uluslararası ve Yunan ziyaretçinin katılması beklenen fuarda, 88 ülkeden toplam 1.948 katılımcı ve Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'dan 24 Ulusal Pavyon ürünlerini sergileyecek. 4 gün içinde Metropolitan Expo Center Venue'da 68 konferans, seminer ve çalıştay yapılacak.

Devlet başkanları, birçok ülkenin denizcilik bakanları, AB yetkilileri, uluslararası kuruluşların başkanları, Yunan kabine üyeleri ve dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinin karar vericilerinden oluşan 800 kişilik bir dinleyici kitlesi önünde konuşan Yunanistan Başbakanı, Yunan denizciliğini öven bir konuşma yaptı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'e gönderdiği mektubun ayrıntılarını da açıkladı. Kyriakos Mitsotakis mektupla ilgili şunları söyledi: “Onu denizciliği Avrupa’nın önceliği haline getirmeye çağırdım. Birincisi, çevre ile uyumlu, gemiler için güvenli ve ekonomi için sürdürülebilir olacak teknolojilerin ve alternatif yakıtların araştırılması ve geliştirilmesini yoğunlaştırmak için çalışmalıyız. İkinci olarak, ulaştırma sektöründe eşit şartlar sağlamak için Avrupa mevzuatını gözden geçirmeliyiz. Üçüncüsü de, özellikle deniz ticaretinde, Avrupa emisyon ticaret programından elde edilen gelirin üye devletler arasında adil bir şekilde dağıtılmasıdır. Dördüncüsü de, ‘kirleten öder’ ilkesi mekanizmasını armatöre değil, sorumlu işletmeciye uygulamak gerekir”.

MİTSOTAKİS: DENİZCİLER TEDARİK ZİNCİRLERİNİ SAĞLAM TUTAN BU ZAMANLARIN İSİMSİZ KAHRAMANLARIDIR

Başbakan Kyriakos Mitsotakis; “Dünyanın en prestijli denizcilik fuarı olan Posidonia'nın Yunanistan'da gerçekleşmesi çok mantıklı. Binlerce yıl önce Yunanistan'ın ilk denizcilik yenilikçileri ve bugünün girişimcileri sayesinde Yunanistan, denizcilikte dünyaya öncülük ediyor. Yarım asırdır Posidonia, dünya çapında tanınan ve beğenilen şirketlerin oluşumuna tanık olmuştur. Belki önümüzdeki birkaç gün içinde yapılacak görüşmeler sayesinde, sektör daha akıllı ve daha sürdürülebilir nakliyeye hazırlanırken yeni şirketlerin veya ortaklıkların doğuşunu da göreceğiz” şeklinde konuştu. Mitsotakis; “Verimlilik ve nispeten düşük maliyetler, deniz taşımacılığını diğer taşımacılık türlerinden ayırmaktadır. Bununla birlikte, bu verimlilik yakın zamanda test edildi, COVID-19'un neredeyse bir gecede değişen tüketim kalıpları ile çalışanların mevcudiyetini etkilemesi, ekip değişikliklerini karmaşıklaştırması ve hem limanlarda, hem de ulaşım ağında tıkanıklığı artırması ile denizcilik sektörü öne çıktı” dedi. Denizcilerin, tedarik zincirlerini sağlam tutan ve uluslararası ticareti ilerleten bu zamanların isimsiz kahramanları arasında olduğunu vurgulayan Mitsotakis, “Bildiğiniz gibi, 2021 ticarette pandemi öncesi seviyelerin üzerinde bir artış gördü ve nakliye konteyneri sıkıntısı yarattı. Bu, daha uzun nakliye transit süreleri ve nakliye maliyetlerinde artış anlamına geliyordu” şeklinde konuştu.

Başbakan Kyriakos Mitsotakis şöyle devam etti: “Bugün sektörünüz bir kez daha size ait olmayan zorluklarla boğuşuyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının, tüm denizcilik sektörünü ve küresel tedarik zincirlerini etkileyen jeopolitik ve ekonomik yansımaları oldu. Ancak sektörün pandemi sırasında olduğu gibi esneklik ve bağlılık göstererek çevik, aktif ve birlik içinde kalabileceğini biliyorum”.

DİJİTALLEŞME VE OTOMASYON, KARBONSUZLAŞTIRMA İLE EL ELE GİDER

Ufukta iki büyük görev daha göründüğüne dikkat çeken Mitsotakis, bunların karbondan arındırma ve dijitalleştirme olduğunu vurguladı. Dijital devrimin tüm avantajlarından yararlanarak daha fazla sürdürülebilirliğe ve daha verimli operasyonlara geçişi planlayabilme avantajına sahip olduğumuzu dile getiren Mitsotakis, bunun denizcilik sektörü de dahil olmak üzere tüm sektörler için büyüme fırsatı yarattığını söyledi. Mitsotakis şöyle devam etti: Tüm denizcilik sektörünü tatmin eden tek bir karbonsuzlaştırma teknolojimiz olsaydı, emisyonları azaltmak kolay olurdu. Ama yapamıyoruz. Farklı teknolojiler, farklı operasyonlara ve gemi tiplerine uygundur. Sadece laboratuvarlarda yeni deniz teknolojileri geliştirmeyi de umamayız; seçim yapmaya başlamak için armatörlere ve operatörlere ihtiyacımız var. Çözümleri test etmemiz ve sürdürülebilir biyoyakıtlar ve LNG dahil olmak üzere halihazırda mevcut olanı kullanmamız gerekiyor. Ve geçiş uzun yıllar alacağı için şimdiden başlamamız gerekiyor. Bu özellikle temiz yakıtlar için geçerlidir. Günümüz yakıtlarına çok fazla alternatifimiz yok ve var olduklarında pahalılar. Bir tavuk-yumurta durumundan kaçınmak için - talep eksikliği nedeniyle arz yok ve tam tersi - tedarikçiler, distribütörler ve talep arasında koordinasyona ihtiyacımız var. Fuel EU Denizcilik teklifimiz bunu teşvik etmekte ve bu tür yakıtlara kademeli olarak talep yaratmaktadır. Alternatif Yakıtlar Altyapı Yönetmeliği teklifimiz, limanların doğru altyapıya sahip olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Ve Yenilenebilir Enerji Direktifimiz, yeterli miktarlarda yenilenebilir, düşük karbonlu yakıtların üretilmesini şart koşuyor”.

“Dijitalleşme ve otomasyon, karbonsuzlaştırma ile el ele gider” diyen Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, bunun sahip olduğumuz verimliliği artırmak için en iyi araç olduğuna dikkat çekti. Deniz taşımacılığı için dijitalleşmenin neler yapabileceğine bakan tek kişinin ben olmadığımı biliyorum diyen Mitsotakis sözlerini şöyle noktaladı: “Son girişimlerimizden biri olan AB-Ukrayna Dayanışma Şeritleri hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi, Rusya'nın Karadeniz Limanlarını ablukası, Ukrayna'nın tarımsal ihracatını ciddi şekilde kesintiye uğrattı ve onlara bağımlı birçok ülkede gıda güvenliğini tehlikeye attı. Ukrayna'nın her ay topraklarından 5 milyon ton tahıl çıkarmasına yardımcı olmak, kamyonlar, vagonlar, konteynerler, gemiler, özel ekipman, lojistik uzmanlık ve koordinasyon gerektiren önemli bir zorluktur. Ve bu, ulaştırma ve lojistik pazarlarındaki aktörler ile bölgesel, ulusal ve Avrupa makamları arasındaki işbirliği olmadan üstesinden gelinemeyecek önemli bir zorluktur. Katılımınıza güveniyorum”.

ADİNA VALEAN: BURASI TÜM AKTÖRLERİ BİR ARAYA GETİREN BİR YER

Açılışta bir konuşma yapan Ulaşımdan sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Adina Valean da; “Belirli bir görev için en iyi teknolojileri seçme konusunda pazarın gücüne inanıyorum. Düzenleyiciler olarak rolümüz, hedef ve izlenecek yolu belirlemektir. Gemiler ve işler için en iyi teknolojiyi seçmek endüstrinin görevidir. Teknolojiler boldur, ancak büyük ölçekte uygulanması kolay değildir. Posidonia'yı bu kadar önemli yapan da tam olarak bu zorluklardır. Burası tüm aktörleri bir araya getiren bir yer; tartışmak, test etmek ve bizi ileriye taşımak için yeni ortaklıklar kurmak için ideal bir fuar” şeklinde konuştu.

MELİNA TRAVLOS: EVRENSEL VE UYGULANABİLİR ÇÖZÜMLER GEREKLİ

Yunan Armatörler Birliği Başkanı Melina Travlos da açılış konuşmasında şunları söyledi: “Avrupa'nın yanı sıra uluslararası düzenleyici ve yasal çerçevenin, çıkmazların yaratılmasına değil, denizciliğin ilerlemesine ve gelişmesine katkıda bulunması birinci önceliktir. Evrensel ve uygulanabilir çözümler gereklidir. Uluslararası rekabeti bozmayacak ve seyir güvenliğini tehlikeye atmayacak çözümler. Sektörümüzün modern zorluklarını etkin bir şekilde ele almanın tek yolu budur.”