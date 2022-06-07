Deniz ve Ötesi Sergisi Rahmi M. Koç Müzesi’nde Açıldı

Denizcilik konusundaki uzmanlığını tablolara yansıtan Mariotti’nin 33 yağlı boya eserinden oluşan Tofaş ana sponsorluğundaki sergi, denize ait her şeyi günlük yaşamdan enstantaneler ile sunarak, sanatseverleri farklı bir bakış açısı yakalamaya davet ediyor.

Denizcilik konusundaki uzmanlığını İtalyan Deniz Kuvvetleri’ne ait efsanevi eğitim gemisi Amerigo Vespucci’de bölüm başkanı olarak görev yaptığı yıllarda edinen Mariotti’nin eserlerinde tarihi fırkateynler, gemilerin yanı sıra bir tayfanın ellerine doladığı halattan açıktaki savaş gemisine bir kayıktan meraklı gözlerle bakan çocuklara kadar denize dair her şey yer buluyor. Mariotti’nin incelikle işlediği tablolara, İtalya’nın tarihi bölgelerindeki heykel ve yapılara denizi simgeleyen objelerin kattığı güzellik de günlük hayattan enstantaneler ile yansıyor.

Tofaş’ın ana sponsorluğundaki sergi, Organik Holding ve Sacmi tarafından da destekleniyor. Sergi 7 Haziran’da Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleştirilen davetle açıldı.

“Deniz, insan ve hayat birbirinden ayrı düşünülemez”

Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu, sergiyle ilişkin “Rahmi M. Koç Müzeleri olarak çok geniş bir denizcilik koleksiyonuna sahibiz. Müzemizin ana bölümlerinden Hasköy Tersanesi’nde sergilenen gerçek boyutta tekne ve yatlar, sandallar, gemi donatım objeleri, gemi makinelerinden oluşan değerli bir koleksiyon yer alıyor. Dünyayı dolaşmış iki yelkenliye, Fenerbahçe Vapuru’ndan Uluçalireis Denizaltısı’na, Gonca ve Ysolt gibi birbirinden kıymetli buharlı teknelere, sayın Lorenzo Mariotti’nin de tabloya yansıttığı ve HMS Hood’un Amiral Teknesi ‘Maid of Honour’a kadar uzanan çok mühim bir mirasa ev sahipliği yapıyoruz. Mustafa V. Koç Binamızda sergilenen seçkin gemi modelleri ise denizcilik koleksiyonumuzun bir diğer önemli parçasını oluşturuyor. Bir deniz tutkunu olan kurucumuz sayın Rahmi M. Koç’un kişisel koleksiyonunun yanı sıra çok değerli bağışçılarımızın katkıları ile denizcilik tarihine ışık tutuyor, denizcilik kültürünün gelecek nesillere aktarılması için çabalıyoruz. Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizde denizciliğin gelişmesi için, bir müze olarak, üzerimize düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede sayın Lorenzo Mariotti’nin denizin ötesine taşan, günlük yaşamdan enstantaneleri de ustalıkla yansıttığı eserlerin, ziyaretçilerimiz tarafından büyük ilgiyle karşılanacağına inanıyorum” dedi.

Davette konuşan Lorenzo Mariotti de eserlerini Türkiye’de ilk kez sanatseverler ile buluşturan Rahmi M. Koç Müzesi’ne teşekkür etti. Mariotti, sergide yer alan eserlerinin kendisinin tutkularını yansıtan üç ana konuda toplandığını ve bunların “denizcilik, mimari ve botanik” olduğunu belirtti. Mariotti, “Bugün burada olmaktan çok mutluluk verici. İstanbul benim için olağanüstü ve eşsiz bir şehir. 1998 yılında İtalyan Donanması’na ait Amerigo Vespucci gemisinde görev yaparken geldiğim İstanbul’da ikinci kez bulunduğum için çok şanslıyım. HMS Hood’un Amiral Teknesi ‘Maid of Honour’ sayesinde de sayın Rahmi M. Koç ve bu eşsiz müzeyle tanıştım. Müzede sergilenen Maid of Honour’ın bir tablosunu yapmış ve sayın Koç’a armağan etmiştim. Sayın Koç’un burada bir sergi açmam konusundaki daveti beni çok heyecanlandırmıştı. Pandemi nedeniyle iki ertelemek zorunda kaldık ama nihayet bir aradayız. Denizcilik konusunda bu denli zengin bir koleksiyonu barındıran Rahmi M. Koç Müzesi’nde denize ve resme tutkun bir olarak eserlerimin sergilenmesinden büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

“Deniz ve Ötesi” sergisi, 11 Eylül 2022’ye kadar ziyaret edilebilecek.

Lorenzo Mariotti kimdir?

Roma’da doğan Lorenzo Mariotti, Klasik Antik Çağ eğitiminin ardından inşaat mühendisliği alanında doktora yaptı. İtalyan Deniz Kuvvetleri’ne ait efsanevi eğitim gemisi Amerigo Vespucci’de bölüm başkanı olarak görev yapan Mariotti’nin her daim büyük merak duyduğu resimle yolu ise Maria Luisa Iannetti ile tesadüf eseri tanışmasıyla kesişti. Birçok karma sergide yer alan sanatçı, ilk kişisel sergisini 2009 yılında açtı. Mimariden manzaraya, natürmorttan portreye kadar geniş bir yelpazede üretim yapan sanatçı, ahşap veya tuval üzerinde yağlı boya ve sulu boya çalışıyor.

Vira Haber