Yonca-Onuk ve HAVELSAN Ortaklığı Sancar SİDA Denize İndi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk savunma sanayisi, güvenlik güçlerinin Mavi Vatan savunmasında etkinliğinin artırılması amacıyla yeni ürünler geliştirmeyi sürdürüyor.

Yonca-Onuk Tersanesi ve Havelsan iş birliğinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen Sancar SİDA, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in katıldığı törenle suya indirildi.

İstanbul-Tuzla'daki Yonca-Onuk Tersanesi'nde gerçekleştirilen törende, Demir'e, Sancar SİDA'nın özellikleri ve kabiliyetleri hakkında bilgi verildi.

Demir, burada yaptığı konuşmada, silahlı insansız hava araçlarında edinilen tecrübe ve başarıyı deniz araçlarında da göstererek bu alanda da dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmayı hedeflediklerini belirterek, "SİDA'lar konusunda çok sayıda çalışmamız var. SANCAR SİDA da bunlardan birisi. SİDA'ların entegre bir operasyon ortamında çalışmaları bizim için geleceğin harekat ortamına hazırlık açsından çok önemli. Bu adımı atmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Keşif ve gözetleme, su üstü harbi, mayına karşı tedbir görevlerinin insansız olarak icra edilebilmesi amacıyla geliştirilen Sancar SİDA, insan hayatı için riskli görevlerde insansız kullanım konsepti ile bu riski en aza indirecek, üzerindeki faydalı yüklerle birçok görevin daha maliyet etkin bir şekilde yürütülmesine imkan sağlayacak.