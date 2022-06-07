Türk Firmaları Posidonia 2022 Fuarı’nda

Atina’da iki yılda bir düzenlenen ve Yunan denizcilik endüstrisi ile uluslararası taşımacılık uzmanları için en büyük buluşma yeri olan uluslararası Posidonia Denizcilik Fuarı 6 – 10 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Petrol Ofisi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Petrol Piyasası 2021 Yılı Sektör Raporu’na göre yurtiçi toplam akaryakıt satışlarında ve PETDER 2021 Madeni yağlar ve kimyasallar verisine göre madeni yağ satışlarında liderliklerini sürdüren Petrol Ofisi de bu yıl ilk kez Posidonia Exhibitions 2022’de yerini aldı.

Fuarın beklentilerin üzerinde bir yoğunlukta geçtiğini ifade eden Petrol Ofisi Madeni Yağlar Deniz Satışları Müdürü Özgecan Albayrak, deniz yakıtları ve deniz yağlarıyla ilgili ürün, ikmal ve teknik hizmetlerinin tanıtımını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Pandemiden dolayı uzun zamandır yapılamayan sektörel organizasyonların özlendiğini ve fuar vesilesi ile sektörün bir araya gelme fırsatı yakaladığını söyleyen Albayrak, aynı zamanda yeni müşterilerle istişare ettiklerini ve pazarı değerlendirdiklerini dile getirdi.

GEMAK Tersanesi

Kısa bir aranın ardından Posidona Exhibitions 2022’de şirketlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden GEMAK Tersanesi Planlama Müdürü Hakan Tufan ise yeni sistem ve teknolojilere yönelik beklentileri olduğunu ve fuarı o gözle incelediğini kaydetti.

GEMAK Tersanesi olarak iş birliğinde bulunabilecekleri firmalarla tanıştıklarını söyleyen Tufan, fuarın tüm sektör adına faydalı olması temennisinde bulundu.

HAT-SAN Tersanesi

Yalova’da bir yüzer havuz ve iskeleleri ile hem yeni inşa hem tamir hem de dönüşüm alanlarında faaliyet gösteren HAT-SAN Tersanesi Tamir Pazarlama Müdürü Özgün Oruç da fuara dair görüşlerini dile getirdi.

Nisan ayında panamax ebatlı yüzer havuzu devreye aldıklarını ve başarılı bir şekilde çalıştırmaya başladıklarını söyleyen Oruç, “Uzun vadede havuz sayımızı arttırmayı planlıyoruz. 2,5 kilometre uzunluğunda iskele müsaitliğimiz mevcut. İskelelerimizde 300 tona kadar yüzer vaziyette servis verebiliyoruz. Şu an tamir bakım açısından piyasa çok hızlı, çok meşgulüz. Taleplere cevap vermekte zorlanıyoruz. Umarım bu hızlı bir şekilde yavaşlamaz. Dengeli bir şekilde devam eder” diye kaydetti.

Yunan armatörlerin dünya denizcilik piyasasında önemli bir yere sahip olduklarını vurgulayan Oruç, fuarın kendileri için çok kıymetli bir Pazar olduğunu, müşterilerinin çoğunun da Yunan olduğunu kaydetti.

GİSBİR

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Genel Sekreteri Mehtap Özdemir de fuarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Güzel bir katılım sağlandığını ve her firmanın aktif bir şekilde çalıştığını vurgulayan Özdemir, Türk gemi inşa sektörünün hem tamir-bakım hem de yeni inşa anlamında yükselişte olduğuna dikkat çekti.

Özdemir, hibrit bataryalı olarak inşası tamamlanan gemilerin ve dünyada ilk kez yapılan projelerin, Türkiye’yi Avrupa’da ön plana çıktığını kaydetti.

Vira Haber / Özel Haber