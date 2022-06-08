Saç Ekimi Konusunda Türkiye Lider Konumda!

Son yıllarda erkeklerin yanı sıra kadınların da en önemli problemleri arasında gösterilen saç dökülmesi problemi hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Çay, kahve, tütün ürünleri, alkol tüketimi ise bu problemi ileri seviyelere taşırken kişinin stresli bir ruh halinde olması da büyük etkenler arasında.

Türkiye’de sağlık turizminin de önemli yapıtaşlarından biri olan saç ekiminde gelinen son nokta nedir? Saç ekimi işleminden sonra hastaların mutlaka bilmesi gereken detayları HairCentrum Clinic kurucusu uzman Ahmet BURKAY açıkladı.

Dünyada hızla gelişen teknoloji ile birlikte saç ekimi yöntemlerinde de önemli gelişmeler olduğunu söyleyen HairCentrum Clinic kurucusu uzman Ahmet BURKAY “ Son 30 yıldır yaygın bir şekilde Türkiye’de de uygulanan saç ekim yöntemleri sağlık turizminin önemli yapı taşları arasında yer alıyor. Follicular Unit Extraction yani FUE yöntemi sayesinde yüksek başarı oranları vaat eden son derece modern bir saç ekim tekniği ve Direct Hair Transplant (DHI) yöntemi ile birlikte safir saç ekim tekniğini sayesinde de çok olumlu sonuçlar elde edebiliyoruz. Bu sayede bu alanda marka haline dönüştük.”

AĞRISIZ ACISIZ SAÇ EKİMİ İLE HASTALARIMIZ ÇOK MEMNUN

Saç ekimi operasyonlarında ağrı ve acı hissi yaşatmadan saç ekim işlemi gerçekleştirdiğini söyleyen uzman Ahmet BURKAY “İnsanların en çok merak edip sorduğu soruların başında operasyon esnasında ‘ağrı yaşar mıyım’ sorusu ve bununla gelen o endişeli tutum. Saç ekimi operasyonları lokal anestezi uygulandığı için herhangi bir ağrı ya da acı hissedilmemektedir.Hastamız herhangi bir ağrı, acı hissetmeden saç ekimini keyifle rahat bir şekilde yaptırmış oluyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN YETKİ VERDİĞİ KLİNİKLER TERCİH EDİLMELİ

Saç ekim operasyonlarının kesinlikle güvenilir ve alanında uzman kişilerce yapılması gerektiğinin önemine dikkat çeken uzman Ahmet BURKAY sözlerine şöyle devam etti: “Saç ekimi operasyonları titizlik isteyen ciddi bir işlemdir ve kesinlikle tecrübeli bir ekip tarafından yapılması gerekmektedir. Öncelikle Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış yerlerde yapılmalı ve tercih edilmelidir. Güvenilir bir tıp merkezi, bir hastane olabilir. Diğer bir unsur ise, bu işlem uygulanırken bu işin kontrolünde kesinlikle bir doktorun bulunması gerektiği konusu. Operasyon 6-8 saat aralığında sürüyor ve süre içerisinde hastanın genel durumu sürekli olarak kontrollü olarak takip edilmesi gerekiyor.”

SAÇ EKİMİ ÖNCESİ VE SONRASI HASTANIN MUTLAKA BİLMESİ GEREKENLER…

Saç ekimi öncesi ve sonrası mutlaka bilinmesi gerekenler konusuna da değinen uzman Ahmet BURKAY,” Saç ekim operasyonundan üç hafta öncesinde biz hasta ile alakalı detaylı bir bilgiyi kendisinden alıyoruz. Daha önce geçirmiş olduğu bir operasyon, bir işlem var mı? Düzenli olarak kullandığı bir ilaç veya herhangi bir ilaca karşı alerjisi var mı? Bu durumlar tarafımızca değerlendirildikten sonra işleme uygun veya değil diye sonucu hastamıza bildiriyoruz. İşlem öncesi de kişinin kan tahlili yapılarak o gün kan değerlerini inceliyoruz.Kan tahlili kontrolü sağlanılmadan kesinlikle saç ekim işleminin başlatılmaması lazım.

Hasta açısından da dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıralayabiliriz. Eğer tütün ürünleri kullanıyorsa kişi operasyon öncesinde azaltması ve hatta mümkünse bırakması gerekiyor. Çünkü tütün ürünleri kan dolaşımını doğrudan etkileyen ve bozan bir faktör. Bu durumda yeni saçların iyi bir şekilde beslenmesininde önüne geçmiş oluyor. Alkol ise kanı sulandırdığı için işlem esnasında kanama miktarını hızlandırabiliyor. Bundan dolayı operasyondan önce azami olarak 1 hafta önce alkol tüketmemesi gerektiğini bildiriyoruz. Saç ekim işlemi 6-8 saat süren bir günlük operasyon. İşlemden sonra 2 gün boyunca hastalarımızın iyice dinlenmesini istiyoruz. Üçüncü günde kontrole ve aynı gün içerisinde de kliniğimize ilk saç yıkamasına çağırıyoruz. Kontrolü sağladıktan sonra 10 gün boyunca saçı düzenli olarak belirttiğimiz ve gösterdiğimiz şekilde yıkamalarını istiyoruz. 10 günde ise artık tamamen işleme dayalı kabukların gittiği kızarıklıkların gözle görünür olmadığı sürecimiz başlıyor. Hastamız neredeyse hiç saç ekim işlemi yaptırmamış gibi 3 numara tıraşlı bir saç görünümüyle sosyal ortamında hayatına devam ediyor. Ekilen saç tellerinin fizyolojik olarak ilk 2-3 ay içerisinde dökülme ihtimali var ama oraya saç kökleri tamamen yerleşiyor. Üçüncü ay itibariyle o köklerden oraya yeni saç telleri çıkmaya başlıyor. Bu çıkan saçların çıkmaya devam etmesi 6 ile 1 yıl arasında sürüyor. Nihai sonucu birinci yılda yakalıyoruz ama kişinin yine fizyolojik süreçlerine bağlı olarak 6 aya gelindiği zaman da çok güzel sonuçları görmeye başlıyoruz.” şeklinde bilgi verdi.

Sizde saç dökülmelerinizden şikayetçi iseniz, sosyal hayatınızda bu konu canınızı sıkmaya yetiyorsa hiç vakit kaybetmeden www.haircentrum.com web sayfası üzerinden veya 05326597902 numaralı WhatsApp hattı üzerinden HairCentrum Clinic ile iletişime geçebilir, ücretsiz muayene işleminizi gerçekleştirebilirsiniz... İnstagram sayfaları @haircentrum üzerinden ise daha önceki hastalarından önceki ve sonraki halleri ise güveninizi kazanacak gibi görünüyor...