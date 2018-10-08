Küresel ısınma Londra'yı batırabilir

Yeni yayınlanan bir rapora göre Londra, Şangay ve Houston gibi büyük kentler, küresel ısınma sebebiyle yükselen deniz suyu seviyesine bağlı olarak sular altında kalabilir.

Su altında kalma riski olan kentleri mercek altına alan rapor deniz seviyesinin 40 cm yükselmesi ve küresel ısınmanın 1.5 C'yi aşması durumunda gezegeni bekleyen değişimlere dikkat çekiyor.

Yayınlanan raporda İngiltere'nin başkenti Londra'nın çökme sorununun, son buz çağında İskoçya topraklarını baskılayan buzullar ile bağlantılı olduğu belirtiliyor. Buz Çağı'nın ardından adanın güney tarafını yukarı kaldıran buzulların eridiği ve bu sebeple batma-çökme denkleminin tersine döndüğü vurgusu yapılıyor.

ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Houston kentinin, yer altı suyunu nüfus ve gaz tedarikçileri için kullanması sebebiyle de sel riskine karşı zayıf olduğu belirtiliyor. Raporda ayrıca yükselen deniz seviyesinin ve sayısı artan kasırgaların, mevcut sorunların üzerine yenilerini ekleyeceği yer alıyor.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yönetim, kentin önümüzdeki 15 yıl içinde sular altında kalabileceği tehlikesini göz önüne alarak üç yıl önce bir rapor yayınlamıştı.

Çin'in büyük kentlerinden Şangay'da da, kentin sular altında kalması tehlikesine karşı bazı önlemler alınıyor.

Filipinler'in başkenti Manila, Endonezya'nın başkenti Cakarta, Nijerya'nın başkenti Lagos ve Bangladeş'in başkenti Dakka da çökme, yer altı sularının azalması, kanalizasyon sisteminin yetersiz olması, binaların ağırlığı, sel riski gibi sorunlarla mücadele ediyor.

Raporu kaleme alan Dr Kat Kramer, iklim değişikliğinin tehdit artırıcı bir unsur olmaya başlaması durumunda nelere yol açacağını görmeye başladıklarını, küresel ölçekte ortalama ısının 1 C arttığını ve artışın 1.5 C'yi geçmesi durumunda neler olup biteceğinin resmini ortaya çıkardıklarını söylüyor.

Kramer, Dünya'nın şu an için 3 C gibi tehlikeli artış sürecinde olduğunu ve bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda denize kıyısı olan yerlerde yaşayan milyonlarca insanın korkunç sonuçlarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıyor.

Vira Haber