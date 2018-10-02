Balıkçılar 'lakerda' yapımına erken başladı

Sinop'ta balıkçılar tarafından avlanan 3 ila 6 kilogram ağırlığındaki torik balıklarından yapılan lakerdalar tezgahlardaki yerini aldı.

Sinop'ta 31 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, "lakerda" olarak da bilinen tuzlu balıkların yaz aylarında rahatlıkla tüketilebildiğini söyledi.

Lakerda yapımına bu sezon biraz erken başladıklarını vurgulayan Gündoğdu, "Çünkü torik balıklarını her zaman bulmamız zor oluyor. O nedenle avlanan bazı torikleri lakerda yapımında kullandık." dedi.

Gündoğdu, tuzlayarak kavanozlarda satışa sundukları lakerdalara yoğun talep gösterildiğine işaret ederek, şunları belirtti:

"Lakerda genelde balık avı sezonuna doğru yapılır. Ancak palamut avının iyi gitmesi ve yanında da torik balıklarının ağlara takılması bu işe erken başlamamıza neden oldu. Yapımı çok zahmetli bir iş. Çoğu balıkçı arkadaşımız uğraşmak istemiyor. Ama biz her sene mutlaka yapıyoruz. Çünkü özel olarak lakerda talep eden vatandaşlarımız var. Yurt dışından arayarak lakerda isteyenler oluyor. Onların talep ve isteklerini karşılıksız bırakmak istemiyoruz."

Hazırlanan kavanozların tanesinin 125 liradan satışa sunulduğunu bildiren Göndoğdu, "Kısa süre içerisinde tükeneceğini tahmin ediyoruz. Vatandaşların ilgisinden memnunuz. Talep devam ettiği sürece ve balık olursa yine yapacağız." diye konuştu.

Vira Haber