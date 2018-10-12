Balıkçılık buluşması İzmir’de yapılacak

Toplantı, 15-18 Ekim 2018 tarihleri arasında uluslararası balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği uzmanları ile komisyon üyesi Orta Asya ve Kafkas ülkelerinin temsilcilerini buluşturacak.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) – Türkiye İşbirliği Programı kapsamında yürütülen Orta Asya Balıkçılık ve Su Ürünleri Gelişimi Bölgesel Programı’nın (FishDev) bir çıktısı olarak 2010 yılında kurulan Orta Asya ve Kafkaslar Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu’nun (CACFish) üyeleri Azerbaycan, Ermenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkiye’den oluşuyor.

Bölge ülkelerinden uzmanlar katılacak

Orta Asya ve Kafkas ülkeleri arasında balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yönelik ortak bir mekanizma kurulması ve su ürünleri alanındaki ülke deneyimlerinin paylaşılması amacıyla oluşturulan komisyonun İzmir’de yapılacak olan 6. Birleşiminde, üye ülke delegasyonları, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri ve balıkçılık ve su ürünleri uzmanları görüş alışverişi yapacak.

15 Ekim Pazartesi günü saat 14.30’da başlayacak toplantının açılış konuşmaları Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Rauf Hajiyev, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili tarafından yapılacak.

Açılış konuşmalarını takiben Orta Asya Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Sekreteri, FAO Kıdemli Balıkçılık ve Su Ürünleri Uzmanı Victoria Chomo, komisyon faaliyetlerini özetleyen bilgiler sunacak.

Programda neler var?

16 Ekim günü komisyon üyesi ülkelerin sunumları ile devam edecek toplantıda, 17 Ekim’de ise komisyonun gelecekteki faaliyetleri masaya yatırılacak. 18 Ekim’de ise birleşim katılımcısı delegeler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın davetiyle, İzmir’de yapılacak olan 9. Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı’nı (Future Fish Eurasia) ziyaret edecekler.

Vira haber