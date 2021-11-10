"Küresel ısınma yoksul ülkelerin ekonomilerini tahrip edecek"

Dünyada 29 ülkede faaliyet gösteren 41 Hristiyan kilisesinin resmi yardım ve kalkınma ajansı “Christian Aid” tarafından yaptırılan araştırmaya göre, Paris Sözleşmesi taahhütlerine uyulup küresel ısınmadaki artış 1,5 derecede sınırla kalsa bile, bu fakir ülkelerdeki GSYİH oranı 2050’ye kadar yüzde 13, 2100’e kadar yüzde 33 oranında düşecek.

19 yüzyıldaki seviyelere oranla, ortalama küresel ısınma bugüne kadar 1,1 oranında artış gösterdi.

"Acilen gerekli tedbirler alınmalı"

Christian Aid adlı hayır kurumunun yaptırdığı araştırmaya göre, dünyadaki ülkelerin üçte biri, ekonomilerini küresel ısınmanın daha şiddetli ve ölümcül hale getirdiği sıcak hava dalgaları, kuraklık, sel ve fırtınalara karşı hazırlıklı hale getirmek istiyorsa acilen dayanıklılıklarını artırmak zorunda.

Yardım kuruluşunun hazırlattığı raporu kaleme alan Berlin’deki Humboldt Üniversitesi’nde görevli Marina Andrijevic, "Dünyanın güneyindeki ülkelerin sürdürülebilir kalkınma yetenekleri ciddi şekilde tehlikeye giriyor. Şu anda yaptığımız politika seçimleri, daha fazla hasarı önlemek için çok önemli” diyerek durumun ciddiyetini özetledi.

"Küresel ısınma en fazla Afrika ülkelerinin ekonomilerini tahrip edecek"

Küresel ısınmadan ekonomik olarak en fazla etkilenecek 10 ülkeden 8’inin Afrika, 2’sinin Güney Amerika kıtasında olduğu uyarısı yapılan raporda, bu 10 ülkenin 2100 yılına kadar GSYİH’sının şu andaki küresel ısınma eğilimi devam ederse yüzde 70, arzu edilen 1,5 derece hedefine ulaşılırsa yüzde 40 azalacağı uyarısı yapıldı.

Bu rapora göre, küresel ısınma yüzünden ekonomisinde en fazla tahribat yaşayacak ülke eylül ayında 300 binden fazla insanı etkileyen şiddetli yağmur ve ani sel felaketinden mağdur olan Sudan olacak.

Bu ülkenin küresel ısınma bir değişiklik yaşanmaması halinde 2050 yılına kadar GSYİH’sı yüzde 32, 2100 yılına kadar ise yüzde 84 oranında azalacak.

Vira Haber