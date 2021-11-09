AÇA ve EMSA’dan deniz taşımacılığı ve çevre için ortak çalışma

EMTER raporunun amacından söz eden Isoard, “Raporun ana hedefi, deniz taşımacılığı sektörüyle bağlantılı çevre sorunları hakkında gerçekçi bilgiler sunmak ve temel zorlukların ve olanakların neler olduğuna işaret etmekti. EMTER raporu Avrupa’nın, deniz taşımacılığı hakkında yayımladığı ilk analiz. Deniz taşımacılığı; küresel ticaretin, ekonomimizin ve insanların günlük ihtiyaçlarını karşılama sürecinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. EMSA ile yürütülen ortak çalışma ve rapor, bu alandaki bilgi boşluklarını doldurmada kritik bir adım” şeklinde konuştu.

Deniz taşımacılığı ekonominin vazgeçilmezi

Raporun temel bulgularını da açıklayan Isoard, “Deniz taşımacılığı Avrupa ekonomisinin vazgeçilmez bir parçası. Sektör faaliyetleri de çevreyi, iklimi ve AB vatandaşlarının fiziksel ve ruhsal sağlıklarını etkiliyor. Gemiler önemli miktarda sera gazı, havayı kirletici madde ve su altı gürültüsü yayıyor. Yerli olmayan tür yayılımı ve su kirliliği de bu sorunlar arasında. Denizcilik sektörü çevresel etkilerini azaltmak için tedbirler aldı. Ancak sektörün önümüzdeki yıllarda daha güçlü bir şekilde büyümesi beklendiğinden sürdürülebilirlik için daha fazlası gerekli” ifadelerinde bulundu.

Raporu ortak hazırladıkları EMSA hakkında konuşan Isoard, “Bu konu üzerinde birlikte çalışmanın ve güçleri birleştirmenin çok fazla potansiyele sahip olduğunu düşündük çünkü EMSA’nın denizcilik sektöründe kapsamlı uzmanlığı var ve AÇA olarak biz de çevre ve iklim analizlerinde güçlüyüz. Kişisel olarak bu iş birliğinin her iki kurum için de harika olduğunu ve çok verimli geçtiğini düşünüyorum. İki kurum da ortak bir değerlendirme doğrultusunda becerileri ve deneyimleriyle katkıda bulunabildi. Bu iş birliği, ilgili diğer ana paydaşlar tarafından da takdir edildi” dedi.

Avrupa raporda belirtilen sorunlara eğilmek için yapılması gerekenleri aktaran Isoard, “Bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını, çevreyi ve iklimi korumak, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın temel hedefleri arasında. Bu hedefleri desteklemek için Sıfır Kirlilik Eylem Planı, AB Denizcilik Yakıtları Politikası ve Entegre Denizcilik Politikası gibi çeşitli yasal çerçeveler ve girişimler bulunuyor. Aynı zamanda, sektör, küresel ticaretin de ayrılmaz bir parçası olduğu için uluslararası ortaklıklar oluşturmak çok önemli. Sonuç olarak sürdürülebilir ve akıllı bir deniz taşımacılığı sektörünün geliştirilmesinde öncülük etmek, Avrupa için bir fırsat” ifadelerini kullandı.

AÇA’nın denizlerle ilgili başka hangi sorunlar hakkında çalışmalar yaptığını anlatan Isoard, “AÇA, denizle ilgili çevre sorunlarında kapsamlı bir bilgi birikimine ve uzmanlığa sahip. Geçen yıl II. Denizcilik Bildirisi’ni yayımladık. Bu bildiride Avrupa’da deniz çevresinin durumuyla ilgili ayrıntılı bilgiler sunduk. Ayrıca, Avrupa denizlerinin kullanımı ve bunun deniz ekosistemi aüzerindeki genel etkilerine değindik. Deniz çöpü hakkında veriler topluyor ve Avrupa’nın yüzme sularının durumunu analiz ediyoruz. Tüm kaynaklara ve konuyla ilgili diğer analizlere WISE-Deniz ve AÇA’nın internet sitesi üzerinden erişilebilir” dedi.

Vira Haber