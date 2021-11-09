Türk Loydu projesine TÜBİTAK’tan destek geldi

TÜBİTAK destekli proje kapsamında Türk Loydu ile Mesh Mühendislik & Yazılım A.Ş.’nin birlikte geliştirmekte olduğu “Sonlu Elemanlar Yöntemi ile 3 Boyutlu Gemi Yapısal Analiz Sistemi” ile hem gemi yapısal analizi konusunda çalışmalar yürüten kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verileceği hem de Türk Loydu klas kurallarına göre inşa edilecek gemilerin yapısal analizi konusunda güçlü bir mühendislik yazılımının ortaya çıkacağı ifade edildi.

TÜBİTAK tarafından desteklenecek proje ile ülkemizde son yıllarda gitgide artan gemi tasarım, modelleme ve yapısal analiz konularındaki beceri ve kapasitenin dünya standartları seviyesine çıkması ve bu durumun Türk Loydu kurallarına göre inşa edilecek gemilerin sayısının artışına bağlı olarak yaratılan katma değeri artırması bekleniyor.

Türk Loydu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Günümüzde teknolojik ilerlemenin hızı göz önüne alındığında, Arge projeleri şirketlerin rekabetçi kalması için önemli bir konuma gelmiştir. Son yıllarda ülkemizin denizcilik sektöründe, Türk Loydu’nun da dahil olduğu yüksek teknoloji içeren projelere başlanmış olması ve bir çoğunun başarı ile tamamlanması; kural geliştirme ve klaslama kabiliyetimizi ve geliştirmiş, teknolojik araçlara olan ihtiyacımızı arttırmıştır. “Sonlu Elemanlar Yöntemi ile 3 Boyutlu Gemi Yapısal Analiz Sistemi Projesi” tamamlandığında elde edilecek bilgi ve beceri, ülkemizin ulasal bilgi birikimine ve buna yönelik teknolojik gelişimine katkı sağlayacaktır. Ek olarak yeni özel veya askeri gemi inşaatına yönelik geliştirilecek bu sistemin, ülkemizin diğer kuruluşlarına örnek olacağına inanıyoruz” denildi.

Türk Loydu Arge Merkezi, 2020 yılı başında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5746 sayılı kanun kapsamında “Arge Merkezi” olarak resmi olarak tescil edildi. Türk Loydu Arge Merkezi çalışmaları kapsamında denizcilik ve savunma sanayi başta olmak üzere Türk Loydu’nun hizmet verdiği sektörlere ve ülkemize faydalı olabilecek teknolojik ve inovatif çözümleri sunmak üzere 52 Arge personeli çalışmakta ve 8 Arge projesi eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Vira Haber