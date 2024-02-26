Küresel Isınmaya Karşı Kürek Çektiler

Kano antrenörü ve ekstrem sporcu Volkan Karaman tarafından Bafra Ekstren Grubu adına Derbent Barajı Asarkale bölgesinde düzenlenen etkinliğe katılan 30 kişi, küresel ısınmaya karşı farkındalık oluşturmak için kürek çekti. Bölgeye gelen duyarlı vatandaşlar ilk olarak Asarkale kültür yolundan zirveye çıktılar. 4 saat süren yürüyüşün ardından kano ile barajda gezinti yaptılar. Etkinliğe Bal isimli köpeği ile katılan ve kanoya birlikte binen Ayşin Baş, etkinliğe renk kattı.

Kano antrenörü ve ekstrem sporcu Volkan Karaman, ”Bafra Ekstrem Grubu altında 'Küresel Isınmaya Karşı Kürek Çek' etkinliği için buradayız. Yılın bu ayında şubat ayında alışılmışın dışında bir sıcaklıkla karşı karşıyayız. Bu sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık. Biz bugün etkinliğimize ilk olarak doğa yürüyüşü ile başladık. Doğa yürüyüşümüzde ortalama 4 saatlik bir yürüyüş gerçekleştirdik. Tüm katılımcılar çok sıcak bir havayla karşılaştılar. Bunlar hepsi bir küresel ısınmanın etkisi. İklim krizi her geçen gün daha da artıyor. Aslında bu genel olarak dünyanın süre gelen çevreye zararlı birçok farklı gazların oluşumları ve buna benzer bir çok oluşumdan dolayı çıkan durumlar. Bizler bugün bir farkındalık oluşturmak amacıyla küresel iklim krizine karşı kürek çek sloganı adı altında toplu halde kano turu düzenledik. Bunun için buradayız. Amacımız farkındalık oluşturmak ve birçok insanın iklim krizine karşı nasıl davranması gerektiğini ve nasıl yol izlemesi gerektiğini göstermek" dedi.

Etkinliğe köpeği Bal ile katılan Ayşin Baş, “Bal’ın çok hoşuna gitti. Rüzgarı hissetti. Etrafı izledi bizim için güzel bir gün oldu. Bunu yaşamasını istiyordum. Ben kanoyu çok sevdim, Bal’ın da bunu tatmasını istiyordum, o da tatmış oldu. Ben 43 yaşındayım. Ama çocuklar için üzülüyorum. Bence iyi bir dünyaya gelmiyorlar. Küresel ısınma su bulamayacağımız günler var demek. Bilmiyorum, İnşallah sonumuz iyi olur" diye konuştu.

Vira Haber