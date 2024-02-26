Türk Denizciler "Cevap Ver Türkiye" Yarışmasına Konuk Oldu

Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği (TÜRKKAPDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Zafer Akbulut, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Kapt. Özgür Doğan Güneş ile birlikte Yönetim Kurulu üyeleri Kapt. Tansel Akpınar ve Kapt. Gizem Turan da yarışmada yer aldı. Kapt. Murat Şahin, Uy. Vrd. Zabiti Sanem Kayaalp, Uy. Vrd. Zabiti Sedanur Çebi ve Uy. Var. Müh. Ece Tekin de yarışmada hazır bulundu.

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in sunduğu yarışmada 120 bin TL kazanan denizciler, bu ödülü İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı'nın (DEFAV) başlattığı "denizcilik eğitimi alan depremzedeler için yardım fonu"na bağışlama kararı aldı. Denizcilik eğitimi alan depremzede öğrencilere destek olma amacını taşıyor.

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