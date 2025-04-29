KURTARAN-25 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü Marmaris Açıklarında Başladı

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan ve Kuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından yürütülen tatbikat, denizaltıdan personel kurtarma yeteneklerinin millî ve çok uluslu düzeyde test edilmesini amaçlıyor. Tatbikat kapsamında, satha çıkma kabiliyetini yitiren denizaltı personelinin, NATO üyesi ve diğer ülkelerin katkılarıyla kurtarılması hedefleniyor.

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris’teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda başladı. Etkinlik öncesi, TCG Alemdar gemisinde Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay tarafından katılımcılara brifing verildi. Tuğamiral Günay, tatbikatın amacının, milli kurtarma unsurlarının kapasitesini pekiştirmek ve muhtemel bir denizaltı kazasında hızlı müdahale yöntemlerini geliştirmek olduğunu söyledi. Günay; "Tatbikat, sadece NATO ülkeleriyle değil, aynı zamanda NATO üyesi olmayan ülkelerle yapılabilecek ortak kurtarma operasyonları için de yöntem geliştirilmesini kapsıyor. Denizaltı tahliye ve kurtarma harekâtlarında karşılaşılabilecek kitlesel yaralanmalara yönelik tıbbi tedavi, rekompresyon, satıh dekompresyonu ve tıbbi tahliye süreçleri de senaryolar arasında yer alıyor" dedi.



KURTARAN-25 Tatbikatı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan ve bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen fiili denizaltıdan personel kurtarma tatbikatı olma özelliği taşıyor. Tatbikat süresince farklı sahalarda, dibe oturmuş denizaltılara millî kurtarma gemileri ile müdahalelerde bulunuluyor. Tatbikatta görev alan unsurlar arasında 1 korvet, 1 denizaltı kurtarma gemisi, 1 kurtarma ve yedekleme gemisi, 2 denizaltı, 1 mayın avlama gemisi, 2 karakol gemisi, 1 büyük liman römorkörü, 1 deniz karakol uçağı, 1 helikopter, 1 İHA, 1 paraşütlü arama kurtarma timi, 1 denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi, 1 dalış timi, 1 ambulans helikopteri, 1 C-130 nakliye uçağı ve 2 Sahil Güvenlik botu yer alıyor. Toplamda 17 ülkeden 35 gözlemci tatbikata iştirak ediyor.

Tatbikatta atmosferik dalış sistemi, kurtarma çanı, hava/karışım gaz dalış sistemi, uzaktan kumandalı sualtı aracı, denizaltı harici havalandırma sistemi ve yandan taramalı sonar gibi ileri teknoloji sistemler de kullanılıyor. Uzun bakım süreci 2024 yılında tamamlanan atmosferik dalış sistemi, bu tatbikatta ilk kez aktif olarak kullanılıyor.

Senaryo gerçekçiliğiyle dikkat çekiyor

Tatbikatın fiili safhası, 25 Nisan’da Denizaltı Harekat Kontrol Komutanlığı'na gönderilen alarm mesajı ile başladı. Bu kapsamda, Aksaz Deniz Üssü’nden hareket eden arama kurtarma birlikleri, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş bir denizaltının aranması, tespiti ve teşhisi görevlerini başarıyla yerine getirdi. Ardından, personel kurtarma araçları ile denizaltıya müdahale, kazazedelere acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılması, paraşütle arama-kurtarma timinin tahliye faaliyetleri, tıbbi müdahale ve hastaların sevk süreci senaryo kapsamında icra edildi.

Basın günü etkinlikleri kapsamında, tatbikata katılan kurtarma unsurlarının tanıtımı yapılarak koordineli paraşütle arama kurtarma, tıbbi kurtarma senaryoları ve acil yaşam destek paketlerinin denizaltıya ulaştırılması gibi operasyonlar basına açık olarak sergilenecek.

KURTARAN-25 Tatbikatı’nı yerinde takip eden komutanlar arasında Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özden Koçer, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Lojistik Destek Görev Grup Komutanı Tuğamiral Özgür Özömek ve Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay yer alıyor. Tatbikat sırasında, denizaltılara yapılan müdahaleler, atmosferik dalış sistemi, kurtarma çanı, uzaktan kumandalı sualtı araçları gibi ileri teknoloji sistemler ile gerçekleştirilecek. Özellikle 2024’te uzun bakım sürecinden geçirilen atmosferik dalış sistemi, ilk kez bu tatbikatta aktif olarak kullanılacak.

Tatbikatın fiili safhası, 25 Nisan’da Denizaltı Harekat Kontrol Makamı’nın alarm mesajı ile başladı. Aksaz Deniz Üssü’nden hareket eden arama kurtarma ekipleri, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş bir denizaltının aranması, tespiti ve teşhisi gibi operasyonel görevleri başarıyla yerine getirdi. Ayrıca, senaryo gereği satha çıkamayan denizaltıya yönelik personel tahliyesi, acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılması ve tıbbi tahliye işlemleri de gerçekleştirildi.

Vira Haber