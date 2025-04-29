Bozcaada ve Gökçeada'ya Poyraz Fırtınası Nedeniyle 2 Gündür Sefer Yapılamıyor

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş’den yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Dün de bölgedeki poyraz fırtınası nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında tüm tarifeli feribot seferleri iptal edilmişti.

Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

Vira Haber