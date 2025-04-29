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  3. Bozcaada ve Gökçeada'ya Poyraz Fırtınası Nedeniyle 2 Gündür Sefer Yapılamıyor
Bozcaada ve Gökçeada'ya Poyraz Fırtınası Nedeniyle 2 Gündür Sefer Yapılamıyor

Bozcaada ve Gökçeada'ya Poyraz Fırtınası Nedeniyle 2 Gündür Sefer Yapılamıyor

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine dün fırtına nedeniyle iptal edilen tarifeli feribot seferleri bugünde devam eden poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş’den yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Dün de bölgedeki poyraz fırtınası nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında tüm tarifeli feribot seferleri iptal edilmişti.
Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

Vira Haber 


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