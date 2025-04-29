Mersin Sahilleri Plastiksiz Geleceğe Hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi; İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'REMEDIES-2' programı ile hibe almaya hak kazandığı ‘Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz’ projesi kapsamında, merkez sahil şeridine 6 içme suyu çeşmesi ve 6 plastik toplama kumbarası yerleştirdi.

Plastik atıkların çevreye olumsuz etkileri konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen projede; vatandaşların atık yönetimi konusunda daha duyarlı hale gelmeleri ve geri dönüşüm alışkanlıklarının artırılması amaçlanıyor. Sıfır atık ve geri dönüşüm ilkesi ile hareket eden Büyükşehir Belediyesi, plastik atıklarda bulunan mavi kapakları da yeniden kullanıma kazandırıyor. Toplanan mavi kapaklar Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezine getirilerek, kırıcı makineleri yardımıyla hammaddeye çevriliyor. Kırılmış olan plastiklerden daha sonra enjeksiyon makinesi yardımıyla süs bitkisi dikilebilecek saksılar üretiliyor.

"Plastik atık kullanımını azaltarak farkındalık oluşturuyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığında görev yapan sıfır atık şefi Zeki Altun, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen REMEDIES-2 projesine ‘Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz’ projesi ile başvurduklarını ve hibe almaya hak kazandıklarını söyledi. Projenin ana hedeflerinden bir tanesinin, plastiklerin kullanımını azaltarak vatandaşlarda bu bilinç ve farkındalığın oluşturulması olduğunu dile getiren Altun, "Bu amaçla; deniz ortamına ulaşması muhtemel olan plastik atıkların, ilgi çekici olan basketbol potalı atık toplama kumbaramız yardımıyla toplanmasını istedik. Plastik atıkları toplamayı hedeflerken, aynı zamanda bu olayın sportif ve ilgi çekici bir faaliyet haline getirilmesini hedefledik. Proje kapsamında merkez sahil şeridinde 6 noktaya, vatandaşlarımızın kendi mataralarıyla su dolumlarını gerçekleştirebilecekleri çeşmeler yerleştirildi. Böylece insanların tükettikleri plastik atıkların minimize edilmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında 3 farklı şekilde plastik atıkları topladıklarını belirten Altun; bunlardan bir tanesinin sahil şeridine yerleştirilen plastik atık kumbaraları, diğerinin Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezini ziyaret eden öğrencilerin getirdiği atıklar, sonuncusunun ise Büyükşehir Belediyesi birimlerinde bulunan mavi kapak toplama kutuları olduğunu aktardı.

"Proje sayesinde geri kazanımı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığında görev yapan çevre mühendisi Yakup Berkay Işık, toplanan plastik atıkların saksıya dönüştürülmesi hakkında bilgi vererek, "Mersin sahillerine yerleştirdiğimiz toplama kafeslerinden ve Büyükşehir birimlerinden topladığımız plastik kapakları İklim ve Çevre Bilim Merkezine getirerek, burada bulunan kırıcı makinesi ile kırıyoruz. Daha sonra plastik enjeksiyon makinasında kırılmış olan bu plastiklerden saksı üretiyoruz. Bu sayede geri kazanımı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Ürettiğimiz saksılarımızı da bilim merkezimizi ziyarete gelen öğrencilere ve Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz etkinliklerde vatandaşlarımıza dağıtıyoruz" diye konuştu.

"Büyükşehir, güzel bir farkındalık oluşturmuş"

Vatandaşlardan Sadık Yıldırım, Büyükşehir Belediyesinin çok güzel bir projeyi hayata geçirdiğini belirterek, "Plastikler doğada çok uzun sürede yok oluyor. Büyükşehir, güzel bir farkındalık oluşturmuş. Vatandaşlar, plastik atıklarını bundan sonra buraya atacak. Güzel düşünülmüş" dedi.

Vira Haber