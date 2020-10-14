Kuru Yük Gemisi Boğaz'da Sürüklendi
Beykoz’da makine arızası nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi, römorkörle Yenikapı’daki demirleme sahasına çekildi.
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Alınan bilgiye göre, İspanya'daki Cadiz Limanı'na giden "Santorini" isimli kuru yük gemisi, Beykoz açıklarında arızalanarak sürüklenmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Makinesinde arıza oluştuğu öğrenilen 158 metre uzunluğundaki gemi, kurtarma botu ve römorkörle Yenikapı’daki demirleme sahasına çekildi.
Vira Haber
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Etiketler : boğaz, kuru yük gemisi, beykoz
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