Denizin En Görkemli Etkinliği Başladı

Özellikle son zamanlarda izole yaşam sebebiyle yoğun ilgi gören aile tipi yatların yanı sıra kategorilerinin en iyisi tekne, yelkenli, şişme bot, deniz motorlarının sergilendiği fuar, denize dair her türlü araç ve ekipmanlara ev sahipliği yapıyor. CNR Avrasya Boat Show etkinliğinde her bütçeye uygun teknelerin yanı sıra botlar, jet skiler, yelkenliler ve çeşitli deniz malzemeleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Masmavi gökyüzünün altında, 100'ün üzerinde firmanın 500'ü aşkın markasının ürün sergilediği fuar, son model tekne lansmanlarına da sahne oluyor. Deniz üzerinde organize edilen en prestijli organizasyon olan CNR Avrasya Boat Show Denizde'de; bu yıl da su sporları, rüzgâr sörfü, kürek, dalış, jetski ve flyboard gösterileri gibi çok sayıda etkinlik deniz severlerle buluşturdu. Fuar 6 günde binlerce deniz tutkununun hayalini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Deniz tutkunlarının bu yıl da sabırsızlıkla beklediği CNR Avrasya Boat Show Denizde CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Yat ve Tekne Endüstri Derneği (YATED) işbirliği ile organize ediliyor. Fuar, Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Fuarlar Birliği'nin (UFI) belirlediği yeni normal önlemler eşliğinde, katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığını güvence altına alarak düzenleniyor. YATED Başkanı Alpaslan Sirkecioğlu fuar ile ilgili Vira Haber’e özel değerlendirmede bulundu. Fuarın ilk günü olmasına rağmen memnun edici bir ziyaretçi kitlesi olduğunu ifade eden Sirkecioğlu, şunları kaydetti: “Fuar için sağlıkla ilgili bir takım önlemler aldık. Girişteki HES kodu uygulamamız bunlardan biri. İnsanlar üzerindeki korkuyu zaman içinde atacaktı. Herkeste doğal olarak bir kuşku vardı ancak bugün ilk günden sonra bu kuşku tamamen yok olacaktır. Bu insanların birbirine olan iletişimlerinden doğacak.”

FUARLAR BULUŞMA NOKTASI

Fuara gelen müşteri profiline yönelik değerlendirmelerde bulunan Sirkecioğlu, “Fuarda hem yelkenli hem motor yat potansiyeli olan alıcılar var. Bunun yanında yelkenli ve motor yat sahipleri var. Onlarda gerekli olan bir takım malzeme ihtiyaçlarını gidermek için veya teknelerini değiştirmek için yine fuarı ziyaret ediyorlar. Birde artık çok popüler olan deniz oyuncakları dediğimiz bir segment var. Bunun müşteri kitlesi de zaten şu andaki tekne sahipleri. Tekne sahipleri özellikle bu yaz Ege ve Akdeniz kıyılarında dolaşırken gördükleri komşu tekneden hoşlarına giden benzer oyuncakları almak için buradalar. Aynı zamanda fuarlar belli bir arkadaş grubunun da buluşma noktası da olabiliyor. Burada buluşan arkadaş grupları birbirini hem marka hem de tekne cinsi olarak etkileyebiliyorlar. Deniz severlerin veya tekne sahibi olanların kendi iş alanlarında birbiriyle olan ilişkilerini de ilerleten bir yer” diye konuştu.

YATED, TÜRKİYE DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜ DÜNYADA TEMSİL EDİYOR

Derneğin içeriğinden bahseden Sirkecioğlu, 2000 yılında kurulan YATED’in (Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği) 300 tüzel üyesi bulunduğunu ve rekreasyonel marin denilen gezi teknelerinin imalatçılarını ve distribütörleri içerisinde barındıran bir dernek olduğunu ifade etti. Dernek aynı zamanda ICOMIA’nın (International Council of Marine Industry Associations) üyesi. Sirkecioğlu, “Derneğimiz ülkemizin denizcilik sektörünü dünya çapında temsil ediyor. Ben de 2018 yılında ICOMIA’nın 5 yıllığına yönetim kuruluna seçildim. Orada farklı komitelerde de görev yapıyorum. Diğer komitelerde de görev yapan arkadaşlarımız var. Gezi tekneleri yönetmeliğinde yapılan bir takım değişiklikler, tamamen Türkiye’den kendi arkadaşlarımızın olduğu komisyonda değerlendiriliyor. En sonda Avrupa Birliği Parlamentosu’nun onayına sunuluyor. Sadece olayın tanıtım kısmında değil dünyadaki diğer ülke derneklerinin de oluşturduğu bir konsey yardımı ile tekne kısmında da bulunuyoruz” dedi.

Gerçekleştirilen fuarın hem sektör hem de ülke ekonomisi için büyük bir sinerji yaratacağına inandığını söyleyen Sirkecioğlu, sektörün pozitife doğru gideceğini umut ederek sözlerine şöyle son verdi: Covid-19 negatif; sektör pozitif…

Vira Haber