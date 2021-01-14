Kuru Yükte Talep Patladı, 2'nci El Gemi Pazarına Nur Yağdı

Dünya gazetesinden Aysel Yücel’in haberine göre kuru yük piyasasındaki rekor yükseliş ikinci el gemi piyasasını hareketlendirdi. 14 yaşındaki gemiler bile sektör yetkililerine göre “çok iyi” fiyatlardan alıcı buluyor. Piyasadaki canlanma İngiliz denizcilik şirketi Union Maritime’ı da iştahlandırdı.

Şirket, en fazla günlük kazancın elde edildiği kuru yük segmenti olarak öne çıkan capesize pazarına ilk kez girdi. Capesize geminin günlük kazancı, bugünlerde 25 bin dolara doğru gidiyor. Piyasadaki ikinci el gemileri toplamaya başlayan şirket, Türk sahipli Cape İstanbul’u filosuna kattı.

2011 yapımı gemi Ereğli Grubu’nun filosundaydı. Union Maritime, Cape İstanbul’un yanı sıra Japon armatörlük şirketi Nissen Kaiun’ın gemisini de satın aldı. Dünya’ya konuşan Türkiye Armatörler Birliği temsilcileri, kuru yük piyasasındaki artışa paralel gemi fiyatlarının kısa sürede yüzde 30’a yakın artış gösterebileceğini öngörüyor.

Vira Haber