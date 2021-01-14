HAT-SAN Tersanesi'nin İnşa Ettiği Askeri Yüzer Havuz Tam Not Aldı!

Askeri Fabrika ve Tersane İşletmesi (ASFAT) ile HAT-SAN arasında imzalanan sözleşmeyle inşa edilen askeri yüzer havuz testleri başarıyla geçti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınan askeri yüzer havuz, testlerde 13 metre drafta başarıyla indi.

Denizcilik Dergisi’nde yer alan habere göre, Türk Loydu tarafından klas sertifikası teslim edilen yüzer havuz; 175 metre boy, 42 metre genişliği ve 10 bin ton kaldırma kapasitesi ile daha önce Türkiye’ de yapılmış en büyük yüzer havuzlardan bir tanesi olma özelliğine sahip.

YÜZER HAVUZ NEDİR?

Yüzer havuzlar dikdörtgen biçiminde, baştan, kıçtan açık, iki duvarlı birkaç bölümden meydana gelir. Geminin büyüklüğüne göre bu bölümlerden birkaçı bir araya getirilerek havuz hazırlanır. Havuzu geminin girmesini sağlayacak kadar derine batırmak için sarnıçlara su basılır. Sonra sarnıçlar boşaltılarak havuz su yüzüne çıkartılır. Yüzer havuzların en kullanışlı yönlerinden biri de, bunların istenilen yerlere çekilebilmesidir. Baş tarafları gemi başı gibidir ve dümen donanımları vardır. Yedekte çekmeyi kolaylaştırmak için büyük yüzer havuzlara da gemi başı gibi bir bölüm yapılabilir. Yüzer havuzların çoğunda bölümlerin çalıştırılması kendi donanımlarıyla yapılır. Bunların sarnıçları boşaltmak için kendi tulumbalar, kendi makineleri, atölyeleri ve mürettebat için dinlenme yerleri vardır.

Vira Haber