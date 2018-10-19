Kurupelit Yat Limanı’nda  ekolojik bozulma

Samsun'un kanayan yaralarından birisi haline gelen Kurupelit Yat Limanında çevre kirliliği her geçen gün artıyor. Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Kurupelit Yat Limanı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte SAMÇEP'in o açıklamaları:

"Kurupelit Yat Limanı 2014 yılında inşaatına başlanmış anacak hatalı yer seçimi, yanlış projelendirme ve mühendislik hizmetleri nedeniyle tamamlanmadan kaderine terk edilmiş bir durumdadır. Samsun sahillerinin hızla tahrip olması ve devamında ekolojik yok oluşunun nedeni, sahillere yapılan bilimsel ve teknik görüşlerden uzak yatırımlardan kaynaklanmaktadır. Kentimizin batı sahillerinde hatalı yatırımlardan ders çıkartılarak doğu sahillerimizde benze hataların tekrarlanmaması gereklidir. Ayrıca bu hatalı yatırımlarla kentimizin doğasına onarılmaz yaralar açan, kamu kaynaklarını heba eden yöneticilerin ve sorumluların hukuk önünde hesap vermeleri için SAMÇEP olarak her türlü demokratik hakkımızı kullanacağımızın bilinmesini isteriz” denildi.

Sahiller tamamen yok oluyor

Samsun sahillerinin hızla tahrip olması ve devamında yok oluşunun nedeni, sahillere yapılan bilimsel ve teknik görüşlerden uzak yatırımlardan kaynaklanmaktadır. Ondokuzmayıs İlçesi Dereköy Beldesi kıyısında yapılan balıkçı barınağı, Dereköy ve Taflan Beldelerinde kıyı dengesinin bozulmasını hızlandırmıştır. Bugün sahillerimizde geri döndürülemez kıyı facialarının asıl nedeninin bu ve buna benzer yatırımların olduğu bilimsel ve teknik gözle bakıldığında daha iyi anlaşılabilmektedir. Facianın durdurulması için mahmuzlar yapıldıysa da, sahillerde erozyon doğuya doğru ilerlemesini sürdürmüş ve sahillerin tamamen yok olmasına neden olmuştur... Kıyı erozyonu; yine de durmamış, yeni mahmuzlar yapıldıkça doğu istikametindeki kilometrelerce sahili yutmuştur. Dereköy Balıkçı Barınağı, balıkçılığın gelişmesi için yapılmış olsa bile yanlış planlandığından kıyı dengesinin bozulmasına yol açmıştır.

Kurupelit Yat Limanı Hatalı Bir Projedir

Benzer hatalı uygulama Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Kurupelit Yat Limanının bulunduğu sahillerinde tekrarlanmıştır. Bilimsel ve teknik verilerden yoksun projelendirme sonucu inşa edilen Yat limanı, bulunduğu bölgedeki dalga hareketlerini doğu istikametine yönlendirerek, doğusunda bulunan sahillerde tahribat oluşturmaya başlamış ve devam etmektedir. Yine Yat Limanı giriş ağzının yanlış planlanması neticesinde, denizin oluşturduğu su hareketleri sonucu Yat limanı içi kum toplamış, Liman kullanılabilir olmaktan çıkmış, yosun kaplanmak sureti ile deniz yüzeyinde kirlilik meydana gelmiştir. Yat Limanının Batı sınırında bulunan derenin getirdiği malzeme, 900 metrelik dalgakıranın ve 300.000 m2 liman içini daha şimdiden doldurmuş durumda olduğu görülmektedir.

Kurupelit Yat Limanında Ekolojik Yıkım Yaşanmaktadır

Marina alanında görülen (yosunlaşma vb) çevresel olumsuzlukların ana nedeni su sirkülasyonun yeterince olmamasından kaynaklanmaktadır. Suyun yer değiştirememesi; oksijen miktarında azalmaya, besin artışına (azot, fosfor) bağlı olarak da yüzeyde görülen olumsuzluklar ile ekolojik dengenin olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. Deniz suyu sirkülasyonunun yeterince sağlanamamış olması, zamanla liman içi canlı yaşamını tehdit ederek balık ölümlerine, ayrıca turizm potansiyeli olan bu alanın estetik olarak çirkin bir görünmesine ve kötü kokular yaymasına neden olacaktır. Aşırı alg ve plankton artışının önüne geçmek için derhal önlemler alınmalıdır.

Hatalı Yatırımlardan Dersler Çıkarılmamıştır

bu gelişmelerden ders alınmamış olmalı ki; benzer hatalar Tekkeköy sahillerinde tekrarlanmıştır. Yıllardır getirdikleri alüvyon malzeme ile Tekkeköy’ün sahilinin oluşmasında katkısı olan iki derenin önüne tersane yapılarak, tersane mendireği iki derenin arasına inşa edilmiştir. Doğu istikametindeki derenin getirdiği malzeme, dalgakıranın içini daha şimdiden doldurduğu görülmektedir."

Vira Haber